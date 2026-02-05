Delivery Hero: Analysten loben Kursziel – Verkauf von Baemin als Wendepunkt?

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie von Delivery Hero mit der Einstufung „Buy“ und einem Kursziel von 35 Euro bewertet. Analyst Giles Thorne kommentierte, dass der mögliche Verkauf des südkoreanischen Geschäfts Baemin durch den Essenslieferdienst eine bedeutende Wendung darstellt. Dies sei ein Schritt, der zuvor als unvorstellbar galt. Trotz der Tatsache, dass Baemin aktuell wieder Wachstumszeichen zeigt, deuten die im Pressebericht genannten Konditionen darauf hin, dass eine Bewertung des Unternehmens zu einem erheblichen Abschlag im Vergleich zur Konkurrenz erfolgen könnte. Thorne hebt hervor, dass Delivery Hero in der Vergangenheit oft unerwartete Entscheidungen getroffen hat, was die Unsicherheit um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens verstärkt.

Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays die Einstufung für Delivery Hero auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Analyst Andrew Ross äußerte sich zu einem Pressebericht, der darauf hindeutet, dass der Verkaufsprozess für das Südkorea-Geschäft positiv verlaufen könnte. Ross betont jedoch, dass es entscheidend sei, den richtigen Preis für Baemin zu finden, um einen Verkauf zu rechtfertigen. Diese beiden Analystenmeinungen spiegeln die Unsicherheiten und Chancen wider, die mit der strategischen Neuausrichtung von Delivery Hero verbunden sind.