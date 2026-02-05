Delivery Hero: Analysten loben Kursziel – Verkauf von Baemin als Wendepunkt?
Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie von Delivery Hero mit der Einstufung „Buy“ und einem Kursziel von 35 Euro bewertet. Analyst Giles Thorne kommentierte, dass der mögliche Verkauf des südkoreanischen Geschäfts Baemin durch den Essenslieferdienst eine bedeutende Wendung darstellt. Dies sei ein Schritt, der zuvor als unvorstellbar galt. Trotz der Tatsache, dass Baemin aktuell wieder Wachstumszeichen zeigt, deuten die im Pressebericht genannten Konditionen darauf hin, dass eine Bewertung des Unternehmens zu einem erheblichen Abschlag im Vergleich zur Konkurrenz erfolgen könnte. Thorne hebt hervor, dass Delivery Hero in der Vergangenheit oft unerwartete Entscheidungen getroffen hat, was die Unsicherheit um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens verstärkt.
Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays die Einstufung für Delivery Hero auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Analyst Andrew Ross äußerte sich zu einem Pressebericht, der darauf hindeutet, dass der Verkaufsprozess für das Südkorea-Geschäft positiv verlaufen könnte. Ross betont jedoch, dass es entscheidend sei, den richtigen Preis für Baemin zu finden, um einen Verkauf zu rechtfertigen. Diese beiden Analystenmeinungen spiegeln die Unsicherheiten und Chancen wider, die mit der strategischen Neuausrichtung von Delivery Hero verbunden sind.
Die Überlegungen zum Verkauf von Baemin sind Teil einer breiteren Strategie von Delivery Hero, die darauf abzielt, die Rentabilität zu steigern und sich auf profitablere Märkte zu konzentrieren. In den letzten Jahren hat das Unternehmen mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen gehabt, darunter intensiver Wettbewerb und steigende Betriebskosten. Der mögliche Verkauf könnte nicht nur frisches Kapital generieren, sondern auch die Konzentration auf Kerngeschäfte in anderen Regionen stärken.
Insgesamt zeigen die aktuellen Bewertungen und Kommentare der Analysten, dass Delivery Hero in einer kritischen Phase seiner Unternehmensentwicklung steckt. Während die Aussicht auf einen Verkauf von Baemin als potenziell positiv angesehen wird, bleibt die Frage nach der Bewertung und den langfristigen Auswirkungen auf das Unternehmen offen. Die nächsten Schritte werden entscheidend sein, um die Marktposition von Delivery Hero zu festigen und das Vertrauen der Investoren zu gewinnen.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 25,44EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
