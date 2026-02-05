Novartis: Stagnierende Umsätze und gemischter Ausblick für 2026!

Für das Geschäftsjahr 2025 meldete Novartis einen Gesamtumsatz von 54,5 Milliarden Franken, was einem nominalen und währungsbereinigten Anstieg von acht Prozent entspricht. Der Jahresgewinn belief sich auf 14 Milliarden Franken, ein Anstieg im Vergleich zu 12 Milliarden im Vorjahr. Die Dividende für die Aktionäre wurde von 3,50 auf 3,70 Franken erhöht.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat im Schlussquartal 2025 stagnierende Umsätze verzeichnet, was vor allem auf den Druck durch Nachahmermedikamente zurückzuführen ist. Im vierten Quartal stiegen die Umsätze auf 13,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allerdings betrug das Wachstum bei konstanten Wechselkursen ein Minus von einem Prozent, was eine deutliche Verlangsamung im Vergleich zu den zweistelligen Wachstumsraten der ersten beiden Quartale darstellt. Der operative Gewinn stieg um zwei Prozent auf 3,6 Milliarden US-Dollar, während der Konzerngewinn auf 2,4 Milliarden US-Dollar fiel, was vor allem auf höhere Ertragssteuern zurückzuführen ist.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 gibt das Management einen gemischten Ausblick. Die ersten sechs Monate könnten durch Generika besonders stark belastet werden, mit einer geschätzten Umsatzbelastung von etwa 4 Milliarden US-Dollar. Diese Belastung wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte abnehmen, was Novartis die Hoffnung gibt, im mittleren einstelligen Prozentbereich Umsatzwachstum zu erzielen. Insgesamt wird für 2026 ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich angestrebt, während ein Rückgang des operativen Kernergebnisses im niedrigen einstelligen Prozentbereich prognostiziert wird.

Analysten zeigen sich gemischt hinsichtlich der Ergebnisse und des Ausblicks. Während die operativen Ergebnisse den Erwartungen entsprechen, wird der Ausblick als etwas schwächer als erwartet wahrgenommen. Die angekündigte Übernahme des US-Unternehmens Avidity könnte die Schätzungen der Analysten beeinflussen. Trotz der Herausforderungen im Jahr 2026 glaubt das Management, dass die mittelfristigen Ziele erreicht werden können, und erwartet bereits 2027 eine Rückkehr zum Gewinnwachstum.

Insgesamt bleibt die Aktie von Novartis stabil, mit einem Plus von über neun Prozent im laufenden Jahr und einem Anstieg von rund 25 Prozent in den letzten zwölf Monaten.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 129,1EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.