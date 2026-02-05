ams-OSRAM verkauft Sensorgeschäft an Infineon für 570 Millionen Euro!

Durch diese Maßnahme wird der Pro-forma-Verschuldungsgrad von ams-OSRAM von 3,3 auf 2,5 gesenkt, was eine erhebliche Verbesserung der finanziellen Situation des Unternehmens darstellt. Insgesamt sollen die Teilverkäufe im Rahmen eines Entschuldungsplans rund 670 Millionen Euro einbringen. Diese strategische Neuausrichtung zielt darauf ab, ams-OSRAM als führenden Anbieter im Bereich Digital Photonics zu positionieren, mit einem Fokus auf intelligente optische Halbleiter für Lichtemission und Sensorik.

Die ams-OSRAM AG hat bekannt gegeben, dass sie einen Teilbereich ihres Sensorgeschäfts für 570 Millionen Euro an Infineon veräußert. Diese Transaktion, die im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden soll, betrifft das nicht-optische Analog-/Mixed-Signal-Sensorgeschäft, das in den Bereichen Automotive, Industrie und Medizin tätig ist. Im Jahr 2025 erzielte dieser Geschäftsbereich einen Umsatz von etwa 220 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von rund 60 Millionen Euro. Der Verkauf wird auch Vermögenswerte umfassen, die zur Besicherung von Wandelanleihen und Senior Notes der Gruppe dienen. Die Erlöse aus dem Verkauf sollen zur Rückzahlung dieser finanziellen Verbindlichkeiten verwendet werden.

Digital Photonics, ein zukunftsträchtiger Bereich, umfasst die Digitalisierung der Lichterzeugung durch Pixel-Emitter und Sensoren, unterstützt von intelligenter Elektronik. ams-OSRAM plant, seine Investitionen in Wachstumsbereiche wie hochauflösende Frontlichtlösungen für die Automobilindustrie, Projektions-Mikro-Emitter-Arrays für Augmented-Reality-Brillen und optische Datenverbindungen für KI-Rechenzentren zu erhöhen. Das Unternehmen verfolgt ambitionierte Finanzziele für 2030, darunter ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich und eine EBITDA-Marge von mindestens 25%.

Das traditionelle Automobil-Lampengeschäft bleibt im Konzern und soll als stabile Finanzierungsquelle für das Wachstum im Halbleitergeschäft dienen. Am 30. April 2025 kündigte ams-OSRAM einen umfassenden Plan zur Entschuldung an, der auch die Veräußerung von Vermögenswerten im Wert von über 500 Millionen Euro umfasst. Die Transaktion mit Infineon ist ein entscheidender Schritt in diesem Prozess und wird voraussichtlich die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erheblich erhöhen.

Insgesamt positioniert sich ams-OSRAM durch diese Maßnahmen als ein spezialisiertes Unternehmen im Bereich Photonics, das in der Lage ist, von den globalen Megatrends in der Digitalisierung und intelligenten Technologien zu profitieren.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 9,08EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.