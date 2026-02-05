Polizei Baden-Württemberg: Elektrofahrzeuge dank Schnellladung effizienter!

Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl betonte die Bedeutung moderner Technik für die Polizei und die kontinuierlichen Investitionen in die Elektromobilität. Derzeit sind bereits etwa 12 Prozent der rund 5.400 Polizeifahrzeuge elektrisch angetrieben. Mit dem neuen Schnellladesystem können zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden, was die Einsatzbereitschaft der Polizei auf den stark frequentierten Autobahnen verbessert.

Die Polizei Baden-Württemberg hat ein Pilotprojekt zur Stärkung der Einsatzfähigkeit elektrischer Fahrzeuge am Autobahnpolizeirevier Pforzheim gestartet. Im Rahmen dieses Projekts wird das Schnellladesystem ChargePost von ADS-TEC Energy eingesetzt, das eine Ladeleistung von bis zu 300 kW ermöglicht. Dies ist besonders vorteilhaft, da die Ladesäule auch an Standorten mit begrenzter Netzanschlussleistung betrieben werden kann, was eine schnelle und effiziente Nutzung der Elektrofahrzeuge der Polizei gewährleistet.

Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy, hob hervor, dass die Ladeinfrastruktur ein wesentlicher Bestandteil der kritischen Infrastruktur ist, insbesondere für Einsatzfahrzeuge, die rund um die Uhr verfügbar sein müssen. Die ChargePost-Technologie, die in Deutschland entwickelt und gefertigt wird, erfüllt hohe Standards in den Bereichen Cyber-Security und Betriebssicherheit. Dies macht ADS-TEC Energy zu einem idealen Partner für anspruchsvolle Anwendungen im öffentlichen Sektor.

Das ChargePost-System verfügt über eine integrierte Batteriekapazität von 201 kWh und ermöglicht eine ultraschnelle Ladeleistung, auch an Orten mit schwachen Stromnetzen. Diese Flexibilität ist entscheidend, um die Einsatzfahrzeuge der Polizei jederzeit betriebsbereit zu halten, ohne dass umfangreiche und kostspielige Netzausbaumaßnahmen erforderlich sind.

Das Pilotprojekt in Pforzheim ist Teil einer umfassenderen Strategie der Polizei Baden-Württemberg, die Elektromobilität voranzutreiben. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim wird die Ladesäule und die Elektrofahrzeuge auf ihre Praxistauglichkeit testen. Diese Initiative zeigt, wie innovative Technologien dazu beitragen können, die Effizienz und Sicherheit der Polizeiarbeit zu erhöhen.

ADS-TEC Energy, mit Sitz in Nürtingen, hat sich in den letzten Jahren als führender Anbieter von Batteriespeicherlösungen und Schnellladesystemen etabliert. Das Unternehmen wurde für seine hohe Qualität und Funktionalität mehrfach ausgezeichnet und ist ein wichtiger Partner für Automobilhersteller und Energieversorger.

Die ADS-TEC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 9,12EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.