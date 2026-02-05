    StartseitevorwärtsAktienvorwärtstmc Content Group AktievorwärtsNachrichten zu tmc Content Group
    VIDINEXT AG: Dramatische Stimmrechtsänderungen – Wer hat die Kontrolle?

    Am 3. Februar 2026 veröffentlichte die VIDINEXT AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die sowohl für die europäische Öffentlichkeit von Bedeutung ist als auch die aktuellen Veränderungen in der Stimmrechtsstruktur des Unternehmens dokumentiert. Die Mitteilung umfasst zwei wesentliche Aspekte: den Wegfall der Zurechnung von Stimmrechten durch die Prime Partners GmbH und die Zurechnung von Stimmrechten an die Robus Capital Management Limited.

    In der ersten Mitteilung wird berichtet, dass die Prime Partners GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, am 29. Januar 2026 eine Schwellenberührung von 0 % Stimmrechten erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Prime Partners GmbH keine Stimmrechte mehr an der VIDINEXT AG hält. Vor dieser Mitteilung betrug der Anteil der Stimmrechte, die der Prime Partners GmbH zugerechnet wurden, 26,83 %. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der VIDINEXT AG beträgt 41 Millionen, was die Bedeutung der Veränderungen in der Aktionärsstruktur unterstreicht.

    In der zweiten Mitteilung wird die Robus Capital Management Limited, ansässig in London, als neuer Mitteilungspflichtiger genannt. Diese Gesellschaft hat am gleichen Datum, dem 29. Januar 2026, ebenfalls eine Schwellenberührung erreicht, und zwar mit einem Stimmrechtsanteil von 26,83 %. Die Robus Capital Debt SCSp, SICAV-RAIF, wird als Aktionär mit 3 % oder mehr Stimmrechten aufgeführt. Diese Zurechnung ist das Ergebnis eines Erwerbs von Anteilen, der die Stimmrechtsverhältnisse der VIDINEXT AG maßgeblich beeinflusst hat.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die VIDINEXT AG eine signifikante Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur erlebt hat, die sowohl den Verlust von Stimmrechten durch die Prime Partners GmbH als auch den Erwerb von Stimmrechten durch die Robus Capital Management Limited umfasst. Diese Entwicklungen könnten potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen der VIDINEXT AG haben. Die Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz und Information der Öffentlichkeit über wesentliche Veränderungen in der Stimmrechtsstruktur von börsennotierten Unternehmen.



    tmc Content Group

    -0,15 %
    -2,01 %
    +144,29 %
    +39,43 %
    ISIN:CH0557519201WKN:A2QQQU

    Die tmc Content Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 0,343EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten.
    Verfasst von wO Newsflash
