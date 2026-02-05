VIDINEXT AG: Dramatische Stimmrechtsänderungen – Wer hat die Kontrolle?

In der ersten Mitteilung wird berichtet, dass die Prime Partners GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, am 29. Januar 2026 eine Schwellenberührung von 0 % Stimmrechten erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Prime Partners GmbH keine Stimmrechte mehr an der VIDINEXT AG hält. Vor dieser Mitteilung betrug der Anteil der Stimmrechte, die der Prime Partners GmbH zugerechnet wurden, 26,83 %. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der VIDINEXT AG beträgt 41 Millionen, was die Bedeutung der Veränderungen in der Aktionärsstruktur unterstreicht.

Am 3. Februar 2026 veröffentlichte die VIDINEXT AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die sowohl für die europäische Öffentlichkeit von Bedeutung ist als auch die aktuellen Veränderungen in der Stimmrechtsstruktur des Unternehmens dokumentiert. Die Mitteilung umfasst zwei wesentliche Aspekte: den Wegfall der Zurechnung von Stimmrechten durch die Prime Partners GmbH und die Zurechnung von Stimmrechten an die Robus Capital Management Limited.

In der zweiten Mitteilung wird die Robus Capital Management Limited, ansässig in London, als neuer Mitteilungspflichtiger genannt. Diese Gesellschaft hat am gleichen Datum, dem 29. Januar 2026, ebenfalls eine Schwellenberührung erreicht, und zwar mit einem Stimmrechtsanteil von 26,83 %. Die Robus Capital Debt SCSp, SICAV-RAIF, wird als Aktionär mit 3 % oder mehr Stimmrechten aufgeführt. Diese Zurechnung ist das Ergebnis eines Erwerbs von Anteilen, der die Stimmrechtsverhältnisse der VIDINEXT AG maßgeblich beeinflusst hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die VIDINEXT AG eine signifikante Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur erlebt hat, die sowohl den Verlust von Stimmrechten durch die Prime Partners GmbH als auch den Erwerb von Stimmrechten durch die Robus Capital Management Limited umfasst. Diese Entwicklungen könnten potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen der VIDINEXT AG haben. Die Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz und Information der Öffentlichkeit über wesentliche Veränderungen in der Stimmrechtsstruktur von börsennotierten Unternehmen.

