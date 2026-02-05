    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Staatsanleihen im Aufwind: Inflationsrückgang und EZB-Zinspolitik im Fokus!

    Staatsanleihen im Aufwind: Inflationsrückgang und EZB-Zinspolitik im Fokus!
    Foto: adobe.stock.com

    Am Mittwoch verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen leichten Anstieg. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 127,87 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,87 Prozent kletterte. Am Vormittag wurden Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone erwartet, wobei bereits erste Zahlen aus wichtigen Mitgliedsländern vorlagen. In Deutschland und den Niederlanden stieg die Inflationsrate, während sie in Frankreich, Spanien und Belgien zurückging. Laut der Landesbank Helaba bleibt die Teuerung insgesamt im Zielbereich der Europäischen Zentralbank (EZB).

    Volkswirte, die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragt wurden, prognostizieren einen Rückgang der Inflationsrate auf 1,7 Prozent. Diese Entwicklung wird voraussichtlich keine wesentlichen Änderungen in der Zinspolitik der EZB nach sich ziehen, da die Experten von Helaba anmerken, dass eine Anpassung des Zinsniveaus unwahrscheinlich ist. Am Nachmittag stand zudem der ADP-Beschäftigungsbericht für den Monat Januar in den USA auf der Agenda, begleitet von der Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor, der weiterhin ein Wachstum in diesem Bereich signalisieren dürfte.

    Im weiteren Verlauf des Tages stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen erneut, der Euro-Bund-Future legte um 0,16 Prozent auf 128,00 Punkte zu, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,86 Prozent fiel. Auch in anderen Euro-Ländern gaben die Renditen nach. Diese Entwicklung wurde durch den nachlassenden Preisdruck in der Eurozone unterstützt, da die Inflationsrate im Januar auf 1,7 Prozent zurückging, nach 2,0 Prozent im Vormonat. Der Rückgang war jedoch erwartet worden und hatte daher keinen signifikanten Einfluss auf die Märkte.

    Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an und hatte zuletzt die Leitzinsen unverändert gelassen. Für den Donnerstag wird ebenfalls keine Änderung der Zinspolitik erwartet. Dennoch mehren sich die Zweifel, ob die EZB die Zinsen im weiteren Jahresverlauf stabil halten kann. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, äußerte, dass die Rufe nach einer Zinssenkung lauter werden könnten, insbesondere da die Teuerungsrate nun unter dem EZB-Ziel liegt. Gitzel vermutet, dass EZB-Präsidentin Lagarde möglicherweise eine Zinssenkung in Betracht ziehen könnte.



    BUND Future

    -0,01 %
    +0,07 %
    +0,63 %
    -1,03 %
    -4,02 %
    -6,90 %
    -27,43 %
    +4,30 %
    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 128,0EUR auf L&S Exchange (05. Februar 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Staatsanleihen im Aufwind: Inflationsrückgang und EZB-Zinspolitik im Fokus! Am Mittwoch verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen leichten Anstieg. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 127,87 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,87 Prozent kletterte. Am Vormittag wurden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     