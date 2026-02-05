Staatsanleihen im Aufwind: Inflationsrückgang und EZB-Zinspolitik im Fokus!

Volkswirte, die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragt wurden, prognostizieren einen Rückgang der Inflationsrate auf 1,7 Prozent. Diese Entwicklung wird voraussichtlich keine wesentlichen Änderungen in der Zinspolitik der EZB nach sich ziehen, da die Experten von Helaba anmerken, dass eine Anpassung des Zinsniveaus unwahrscheinlich ist. Am Nachmittag stand zudem der ADP-Beschäftigungsbericht für den Monat Januar in den USA auf der Agenda, begleitet von der Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor, der weiterhin ein Wachstum in diesem Bereich signalisieren dürfte.

Am Mittwoch verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen leichten Anstieg. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 127,87 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,87 Prozent kletterte. Am Vormittag wurden Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone erwartet, wobei bereits erste Zahlen aus wichtigen Mitgliedsländern vorlagen. In Deutschland und den Niederlanden stieg die Inflationsrate, während sie in Frankreich, Spanien und Belgien zurückging. Laut der Landesbank Helaba bleibt die Teuerung insgesamt im Zielbereich der Europäischen Zentralbank (EZB).

Im weiteren Verlauf des Tages stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen erneut, der Euro-Bund-Future legte um 0,16 Prozent auf 128,00 Punkte zu, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,86 Prozent fiel. Auch in anderen Euro-Ländern gaben die Renditen nach. Diese Entwicklung wurde durch den nachlassenden Preisdruck in der Eurozone unterstützt, da die Inflationsrate im Januar auf 1,7 Prozent zurückging, nach 2,0 Prozent im Vormonat. Der Rückgang war jedoch erwartet worden und hatte daher keinen signifikanten Einfluss auf die Märkte.

Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an und hatte zuletzt die Leitzinsen unverändert gelassen. Für den Donnerstag wird ebenfalls keine Änderung der Zinspolitik erwartet. Dennoch mehren sich die Zweifel, ob die EZB die Zinsen im weiteren Jahresverlauf stabil halten kann. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, äußerte, dass die Rufe nach einer Zinssenkung lauter werden könnten, insbesondere da die Teuerungsrate nun unter dem EZB-Ziel liegt. Gitzel vermutet, dass EZB-Präsidentin Lagarde möglicherweise eine Zinssenkung in Betracht ziehen könnte.

