    Allianz SE senkt Stimmrechtsanteil an JOST Werke SE – Was bedeutet das?

    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    Am 3. Februar 2026 veröffentlichte die JOST Werke SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Der Hauptinhalt der Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb von Stimmrechten durch die Allianz SE, die am 29. Januar 2026 eine Schwellenberührung verzeichnete. Die Allianz SE hält nun 5,55 % der Stimmrechte an der JOST Werke SE, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der ein Anteil von 6,18 % angegeben wurde.

    Die Mitteilung stellt fest, dass die Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, ein Tochterunternehmen der Allianz SE, mit 4,24 % der Stimmrechte einen signifikanten Anteil hält. Der Gesamtbestand an Stimmrechten nach § 41 WpHG beträgt nun 14.900.000, was die Gesamtzahl der ausgegebenen Stimmrechte widerspiegelt. Die Mitteilung hebt hervor, dass die Allianz SE und ihre Tochtergesellschaften nicht die Kontrolle über andere Unternehmen ausüben, die ebenfalls Stimmrechte an der JOST Werke SE halten.

    Zusätzlich wurde am 4. Februar 2026 eine weitere Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die von LBP AM, einer in Paris ansässigen juristischen Person, übermittelt wurde. Diese Mitteilung dokumentiert, dass LBP AM am 29. Januar 2026 ebenfalls eine Schwellenberührung erreicht hat und nun 3,2 % der Stimmrechte an der JOST Werke SE hält. Dies stellt einen neuen Einstieg dar, da in der vorherigen Mitteilung kein Stimmrechtsanteil angegeben war.

    Beide Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die darauf abzielen, Transparenz über die Eigentumsverhältnisse und Stimmrechtsanteile an börsennotierten Unternehmen zu gewährleisten. Die JOST Werke SE, mit Sitz in Neu-Isenburg, ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Nutzfahrzeugindustrie. Die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen könnten potenzielle Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen haben, insbesondere in Bezug auf die Einflussnahme der großen Aktionäre.

    Insgesamt zeigen die aktuellen Stimmrechtsmitteilungen, dass sich die Eigentümerstruktur der JOST Werke SE dynamisch entwickelt, was für Investoren und Marktbeobachter von Interesse ist. Die Entwicklungen könnten auch die zukünftige Unternehmensstrategie und die Marktposition von JOST Werke beeinflussen.



    JOST Werke

    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 64,95EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



