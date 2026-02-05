WashTec: Rekordumsatz 2025 und Aktienrückkauf – Alle Details hier!

Am 5. Februar 2026 gab WashTec zudem vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von voraussichtlich 499 Millionen Euro, was einem Anstieg von etwa 5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies stellt den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte dar. Das vorläufige EBIT liegt bei 49 Millionen Euro, was einer Steigerung von rund 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBIT-Marge stieg auf etwa 9,8 % (Vorjahr: 9,5 %), was auf ein profitables Wachstum hinweist.

Die WashTec AG hat am 2. Februar 2026 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 26. bis 30. Januar 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 5.339 Aktien. Die Käufe wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) abgewickelt und durch eine beauftragte Bank durchgeführt. Die detaillierten Transaktionsdaten, einschließlich der Stückzahlen und der gewichteten Durchschnittskurse, wurden ebenfalls veröffentlicht. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 6. November 2025 hat WashTec insgesamt 56.614 Aktien zurückgekauft.

Im vierten Quartal 2025 betrug der Umsatz voraussichtlich 140 Millionen Euro, was leicht unter dem starken Vorjahreswert von 142,6 Millionen Euro liegt. Das EBIT im vierten Quartal wird auf 17 Millionen Euro geschätzt, ebenfalls unter dem Rekordniveau des Vorjahres. Der Return on Capital Employed (ROCE) stieg um etwa einen Prozentpunkt auf ca. 25 %, was auf eine hohe Kapitalrendite und nachhaltige Profitabilität hinweist. Der Free Cashflow verbesserte sich auf 42 Millionen Euro, im Vergleich zu 39,5 Millionen Euro im Vorjahr.

Zum Jahresende 2025 beschäftigte WashTec 1.861 Mitarbeiter, was einen Anstieg von 91 Mitarbeitern im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Auftragsbestand blieb stabil und über dem Vorjahresniveau, was auf eine anhaltend starke Nachfrage hinweist. Die Veröffentlichung des vollständigen Konzernabschlusses mit den endgültigen Zahlen für 2025 sowie die Prognose für 2026 sind für den 26. März 2026 geplant. Die ordentliche Hauptversammlung wird am 12. Mai 2026 stattfinden. WashTec ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Fahrzeugwäsche und beschäftigt weltweit rund 1.800 Mitarbeiter.

Die WashTec Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 47,55EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.