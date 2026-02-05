Qualcomm stürzt nach Zahlen fast zweistellig ab

Der US-Chiphersteller Qualcomm hat zum Auftakt des Geschäftsjahres 2026 ein Rekordquartal vorgelegt, die Anleger jedoch mit einem verhaltenen Ausblick enttäuscht. Nachbörslich stürzte die Aktie um 9,68 Prozent ab, obwohl Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertrafen. Belastend wirkte vor allem der Hinweis auf anhaltende globale Engpässe bei Speicherchips, die das Smartphone-Geschäft in den kommenden Quartalen dämpfen dürften.

Im ersten Fiskalquartal bis zum 28. Dezember 2025 erzielte Qualcomm einen Rekordumsatz von 12,3 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte mit 3,50 US-Dollar ebenfalls einen Höchstwert. Besonders stark entwickelte sich das Kerngeschäft QCT (Qualcomm CDMA Technologies) mit Erlösen von 10,6 Milliarden US-Dollar, getrieben durch eine hohe Nachfrage nach Premium-Smartphones.

"Wir haben starke Quartalsergebnisse mit Rekordumsätzen geliefert", erklärte CEO Cristiano Amon.

Speicher wird zum Nadelöhr

Trotz einer überraschend soliden Endkundennachfrage nach hochwertigen Smartphones warnte das Management vor Gegenwind. Laut Amon wird die Branche in den kommenden Quartalen durch Verfügbarkeit und Preise von Speicherchips, insbesondere DRAM, ausgebremst. Diese Engpässe seien branchenweit spürbar und hätten bereits Einfluss auf die kurzfristigen Erwartungen im Handset-Geschäft.

Auto-Geschäft beschleunigt sich deutlich

Während das Smartphone-Segment unter Druck geraten könnte, entwickelt sich das Automotive-Geschäft zunehmend zum Wachstumstreiber. Im ersten Quartal stiegen die Auto-Umsätze um 15 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Für das zweite Quartal prognostiziert Qualcomm nun ein beschleunigtes Wachstum von mehr als 35 Prozent.

Prognose enttäuscht den Markt

Für das zweite Fiskalquartal stellt Qualcomm Erlöse zwischen 10,2 und 11,0 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,45 bis 2,65 US-Dollar in Aussicht. Im Lizenzgeschäft QTL erwartet der Konzern Umsätze von 1,2 bis 1,4 Milliarden US-Dollar bei einer EBT-Marge von 68 bis 72 Prozent. Im QCT-Segment sollen die Erlöse zwischen 8,8 und 9,4 Milliarden US-Dollar liegen, wobei allein das Handset-Geschäft rund 6 Milliarden US-Dollar beitragen dürfte.

Finanzchef Akash Palkhiwala betonte, dass der Konzern nach einer Normalisierung der Speicherlage wieder zur bisherigen Wachstumsdynamik im Smartphone-Segment zurückkehren wolle.

Milliarden für Aktionäre

Trotz der vorsichtigen Prognose bleibt Qualcomm bei seiner aktionärsfreundlichen Kapitalpolitik. Im ersten Quartal flossen 3,6 Milliarden US-Dollar an die Anteilseigner zurück, davon 2,6 Milliarden US-Dollar über Aktienrückkäufe und 949 Millionen US-Dollar über Dividenden. Insgesamt wurden 15 Millionen Aktien zurückgekauft.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Qualcomm Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,00 % und einem Kurs von 113,6EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.





