    Hannover Rück steigert Gewinn trotz Kalifornien-Feuer - Preise sinken weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekordgewinn von 2,64 Mrd. Euro trotz Waldbränden.
    • Vorstand peilt 2026 mindestens 2,7 Mrd. Euro an.
    • Preise im Schaden- und Unfallgeschäft sanken um 3,2%.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hat trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien 2025 einen weiteren Rekordgewinn eingefahren. Der Überschuss stieg um 13 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag in Hannover mitteilte. Damit erreichte der Vorstand sein Gewinnziel, das er im Herbst auf rund 2,6 Milliarden angehoben hatte. Für 2026 peilt Vorstandschef Clemens Jungsthöfel weiterhin mindestens 2,7 Milliarden Euro an. Allerdings musste der Rückversicherer einen weiteren Preisrückgang im Schaden- und Unfallgeschäft hinnehmen.

    Bei der Vertragserneuerung zum Jahreswechsel sanken die Preise der Hannover Rück im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz und Generali risikobereinigt im Schnitt um 3,2 Prozent. Dennoch weitete der Konzern sein Geschäft um 3,3 Prozent aus./stw/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 387,4 auf Tradegate (05. Februar 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +5,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 149,76 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 400,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -9,70 %/+11,20 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    4 im Artikel enthaltene Werte
