Hannover Rück steigert Gewinn trotz Kalifornien-Feuer - Preise sinken weiter

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 387,4 auf Tradegate (05. Februar 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +5,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 149,76 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 400,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -9,70 %/+11,20 % bedeutet.