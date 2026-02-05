BASF-Aktie mit kräftigem Kurssprung

Diese Nachrichten sorgten für eine spürbare Kaufwelle. Die BASF-Aktie konnte dabei gleich zwei Widerstandsmarken bei 48,40 Euro überwinden. Allerdings bewegt sich der Kurs weiterhin innerhalb der seit Jahren bestehenden Handelsspanne zwischen 40,00 und 55,00 Euro, die insgesamt als neutral gilt. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben ist damit noch nicht gelungen.

Im Geschäftsjahr 2025 konnte BASF seinen Free Cashflow deutlich steigern und die Erwartungen klar übertreffen. Trotz eines im Vergleich zum Vorjahr schwächeren operativen Ergebnisses (EBIT) gelang es dem Konzern, das Nettoeinkommen zu erhöhen. Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Aktie durch einen Bericht des Handelsblatts, wonach die EU plant, kostenlose Emissionszertifikate für energieintensive Unternehmen zu verlängern. Ziel ist es, Unternehmen wie BASF angesichts hoher Energiepreise zu entlasten.

Kurzfristig könnte ein Wochenschlusskurs über dem EMA 200 weiteres Kaufinteresse auslösen. In diesem Fall wären Kursziele bei 51,44 Euro und darüber hinaus im Bereich von 55,00 Euro denkbar. Auf der anderen Seite sollten Anleger auch mögliche Rücksetzer im Blick behalten: Fällt die Aktie unter 46,75 Euro, könnten Gewinnmitnahmen den Kurs zunächst auf 43,55 Euro und darunter sogar auf 41,64 Euro drücken.

Unterm Strich zeigt die BASF-Aktie aktuell zwar ein starkes Momentum, ein klarer langfristiger Trend ist jedoch noch nicht erkennbar. Für kurzfristig orientierte Anleger kann die jüngste Stärke dennoch interessante Chancen bieten.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Market-Buy-Order : 49,76 Euro

Kursziele : 51,44/55,00 Euro

Verlustbegrenzung : unter 46,50 Euro

Renditechance via DU7SLP : 100 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7SLP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,49 - 0,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 45,1525 Euro Basiswert: BASF SE KO-Schwelle: 45,1525 Euro akt. Kurs Basiswert: 49,76 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 55,00 Euro Hebel: 9,81 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ788Y Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,58 - 0,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 55,1853 Euro Basiswert: BASF SE KO-Schwelle: 55,1853 Euro akt. Kurs Basiswert: 49,76 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,23 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.