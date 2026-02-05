Siltronic mit langfristigem Potenzial

Demgegenüber steht jedoch eine weiterhin verhaltene Nachfrage aus der klassischen Industrie. Diese Unsicherheit hat dazu geführt, dass sich das Unternehmen zuletzt nicht in der Lage sah, einen klaren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr zu geben – ein Punkt, der bei Anlegern für Zurückhaltung sorgt.

Das vergangene Geschäftsjahr verlief für Siltronic schwächer als erhofft. Allerdings war die Aktie bereits zuvor deutlich gefallen, sodass die enttäuschenden Zahlen von vielen Marktteilnehmern als weitgehend eingepreist angesehen werden. Grundsätzlich sprechen einige Faktoren für gute mittelfristige Aussichten: Der anhaltende KI-Boom sorgt für eine hohe Nachfrage nach leistungsfähigen Prozessoren und Speicherchips mit hoher Bandbreite. Diese Entwicklung erhöht den Bedarf an größeren Silizium-Wafern, einem zentralen Produkt von Siltronic.

An der Börse spiegelt sich diese Unsicherheit in starken Kursschwankungen wider. Rund um die Marke von 52,00 Euro hat sich eine breite Handelsspanne zwischen 41,72 Euro und 61,75 Euro gebildet. Erst ein deutlicher Ausbruch nach oben würde diese Patt-Situation auflösen. In diesem Fall könnte auch der zuvor ausgebildete Doppelboden im Bereich von 32,00 Euro an Bedeutung gewinnen und Kursziele bei 64,35 Euro und darüber bei 68,50 Euro ermöglichen. Unterstützt wird dieses Szenario zudem durch eine charttechnische Formation in Form eines symmetrischen Dreiecks, das als trendbestätigend gilt.

Auf der Unterseite bleibt jedoch Vorsicht geboten. Fällt der Aktienkurs unter 41,70 Euro, könnte es zu einem erneuten Rücksetzer in Richtung des Doppelbodens bei 32,00 Euro kommen.

Insgesamt zeigt sich: Siltronic steckt aktuell in einer Phase der Orientierung. Kurzfristig dominiert die Unsicherheit, langfristig könnten sich bei einer Auflösung der Seitwärtsbewegung jedoch überdurchschnittliche Chancen ergeben.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 61,75 Euro

Kursziele : 64,35 / 68,50 Euro

Verlustbegrenzung : unter 53,00 Euro

Renditechance via DU5XPZ : 150 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Monate

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siltronic AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5XPZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,47 - 0,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 43,7634 Euro Basiswert: Siltronic AG KO-Schwelle: 43,7634 Euro akt. Kurs Basiswert: 48,66 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 68,50 Euro Hebel: 8,79 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7UBK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,58 - 0,64 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 54,3048 Euro Basiswert: Siltronic AG KO-Schwelle: 54,3048 Euro akt. Kurs Basiswert: 48,66 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,58 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.