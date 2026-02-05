EMP Metals beginnt mit Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme des Brackwasserbrunnens

Vancouver, British Columbia, 5. Februar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die für die Wiederinbetriebnahme des bestehenden Brackwasserbrunnens 5-23-7-9W2 (der „Brunnen“) vorgesehene Service-Bohranlage am Standort eingetroffen ist und die Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme aufgenommen wurden (siehe Pressemitteilungen vom 27. Januar und 30. Januar 2026).

Das Arbeitsprogramm umfasst die Isolierung eines oberen Abschnitts des bestehenden Bohrlochs, die Perforation des Brackwasser-Zielabschnitts und das Pistonieren des Bohrlochs mit maximalen Pistonierraten, um Wasserproben zu entnehmen und ein konstantes Flüssigkeitsniveau zu erreichen.

Die Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme und die Tests werden voraussichtlich etwa 10 Tage in Anspruch nehmen.

Sobald die Service-Bohranlage die Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme abgeschlossen hat, wird das Unternehmen mit der Planung der Integration der Brackwasserquelle in die Demonstrationsanlage des Projekts Aurora beginnen.

Der bestehende Brunnen befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Standort der Demonstrationsanlage des Projekts Aurora, und die Tests sind ein wichtiger und kostengünstiger Schritt, um zusätzliche Brackwasserquellen mit niedrigem Salzgehalt zu identifizieren und so den Ausbau der kommerziellen Produktion weiter voranzutreiben.

Die Demonstrationsanlage des Projekts Aurora wird ein mit dem Bohrloch verbundenes, modulares Hub-and-Spoke-Lithiumextraktions- und -Raffinierungsmodell mit kontinuierlichem Solezufluss etablieren, testen und optimieren. Das Vor-Ort-Programm zielt darauf ab, Leistungsverbesserungen und Kosteneinsparungen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zukünftiger Investitionen zu verringern. Mit dem Projekt Aurora, einer gemeinsamen Initiative von EMP Metals und Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“), sollen die Kosten gesenkt, die Prozesse vereinfacht und die beste verfügbare, wirtschaftlichste und innovativste Technologie genutzt werden. Im Rahmen des Starts der Zusammenarbeit wird Saltworks die umfassenden Planungen und die Kostenschätzungen für eine modulare, wiederholbare kommerzielle Raffinerie mit einer Kapazität von über 3.000 Tonnen pro Jahr für EMP Metals vorantreiben und dabei die Daten und Erkenntnisse aus dem Demonstrationsanlagenprojekt nutzen.