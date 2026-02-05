    StartseitevorwärtsAktienvorwärtstonies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu tonies Registered (A)

    'Toniebox 2' kommt gut an

    SDax-Neuling Tonies schlägt Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tonies optimistisch nach Erfolg der "Toniebox 2".
    • Umsatz 2024 um 31% auf 630 Millionen Euro gestiegen.
    • EBITDA-Marge verbessert sich auf 8,5 Prozent.
    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Erfolg der "Toniebox 2" stimmt den Spielwarenhersteller Tonies optimistisch für das laufende Jahr. Der Launch-Erfolg stimme "sehr zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Tonies-Figuren auch künftig stark bleiben wird", sagte Finanzchef Hansjörg Müller am Donnerstag laut Mitteilung in Luxemburg. Tonies hatte die zweite Generation des Audio-Würfels für Kinder im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht. In dem vom Weihnachtsgeschäft geprägten vierten Quartal machte Tonies dann erneut 50 Prozent seines Jahresumsatzes.

    Insgesamt stieg der Umsatz im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 um 31 Prozent auf 630 Millionen Euro und damit stärker als von Analysten erwartet. Die Marge für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 8,5 Prozent. Dies führt das Unternehmen auf eine höhere Profitabilität sowie den gestiegenen Verkauf margenstärkerer Produkte zurück.

    Die endgültigen Zahlen will Tonies am 14. April vorstellen./lew/stk

     

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 10,76 auf Tradegate (05. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +6,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..





    dpa-AFX
