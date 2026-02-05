'Toniebox 2' kommt gut an
SDax-Neuling Tonies schlägt Erwartungen
- Tonies optimistisch nach Erfolg der "Toniebox 2".
- Umsatz 2024 um 31% auf 630 Millionen Euro gestiegen.
- EBITDA-Marge verbessert sich auf 8,5 Prozent.
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Erfolg der "Toniebox 2" stimmt den Spielwarenhersteller Tonies optimistisch für das laufende Jahr. Der Launch-Erfolg stimme "sehr zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Tonies-Figuren auch künftig stark bleiben wird", sagte Finanzchef Hansjörg Müller am Donnerstag laut Mitteilung in Luxemburg. Tonies hatte die zweite Generation des Audio-Würfels für Kinder im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht. In dem vom Weihnachtsgeschäft geprägten vierten Quartal machte Tonies dann erneut 50 Prozent seines Jahresumsatzes.
Insgesamt stieg der Umsatz im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 um 31 Prozent auf 630 Millionen Euro und damit stärker als von Analysten erwartet. Die Marge für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 8,5 Prozent. Dies führt das Unternehmen auf eine höhere Profitabilität sowie den gestiegenen Verkauf margenstärkerer Produkte zurück.
Die endgültigen Zahlen will Tonies am 14. April vorstellen./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 10,76 auf Tradegate (05. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +6,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,91 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..
My First Tonies sind ab dem 12. Februar 2026 zum Setpreis von je 34,99 Euro (UVP) im Handel und online auf tonies.com erhältlich.
29. Januar 2026 14:33
https://www.mynewsdesk.com/de/tonies/pressreleases/my-first-tonies-gewinnen-begehrten-toy-award-in-der-kategorie-baby-und-infant-3429676
Der Markt bestätigt nahezu täglich. TNIE geht nach oben. Nach dem Trading Update am 05.02.2026 werden wir ein neues All Time High sehen. Die meisten Eltern werden ihren Kindern die nächsten Jahre die neue Toniebox 2 kaufen, da sie eine technische Verbesserung ist. Sie hat einen besseren klang und das wichtigste Tonie play. Das erhöht die Kundenanzahl massiv. Ältere Kinder können nun interaktiv mit der Box alleine oder zusammen spielen. Der Controller wird dazu verkauft und Spiele, die in der Herstellung wahrscheinlich günstiger sind als die Figuren (da handbemalt). Auch die neuen günstigern Tonies - Pocket Tonies) sollten eine höhere Marge erziehlen. Im DACH Raum wird das meiste Wachstum durch die neue Toniebox kommen und die USA hat erst eine Marktsättigung von 10%. DACH ist bei 50% der Haushalte. Wird aber aufgrund der neuen Box wieder im Umsatz (nicht in der Marktpenetration) wachsen.