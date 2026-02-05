SDax-Neuling Tonies schlägt Erwartungen

Der Markt bestätigt nahezu täglich. TNIE geht nach oben. Nach dem Trading Update am 05.02.2026 werden wir ein neues All Time High sehen. Die meisten Eltern werden ihren Kindern die nächsten Jahre die neue Toniebox 2 kaufen, da sie eine technische Verbesserung ist. Sie hat einen besseren klang und das wichtigste Tonie play. Das erhöht die Kundenanzahl massiv. Ältere Kinder können nun interaktiv mit der Box alleine oder zusammen spielen. Der Controller wird dazu verkauft und Spiele, die in der Herstellung wahrscheinlich günstiger sind als die Figuren (da handbemalt). Auch die neuen günstigern Tonies - Pocket Tonies) sollten eine höhere Marge erziehlen. Im DACH Raum wird das meiste Wachstum durch die neue Toniebox kommen und die USA hat erst eine Marktsättigung von 10%. DACH ist bei 50% der Haushalte. Wird aber aufgrund der neuen Box wieder im Umsatz (nicht in der Marktpenetration) wachsen.

Ich denke das Wachstum wird sich 2026 beschleunigen (Konsolenzyklus wie bei Playstation, Nintendo usw.) und wir werden Kurse von 20 oder 30 bis Jahresende sehen.

Die durchschnittliche Toniebox hat 13 Tonies und kauft pro Jahr ca 4-6 neue dazu (4x15 Euro). Wenn die Kinder vielleicht 4 Pocket Tonies für 30 Euro bekommen und noch 2 Spiele für 30 Euro dann ergibt sich optimistisch 100 Euro pro verkaufter Box pro Jahr.

das wären bei 15mio Boxen rund 1,5Mrd an Umsatz. Denke das wird 2027 oder 2028 erreicht werden. Für 2026 rechne ich zwischen 800mio und 1,1mrd. KUV aktuell bei 2,1 das wäre dann ein market cap von ca. 2Mrd oder ca. 20 Euro pro Aktie.

Viel Glück allen und guten Nachkauf nach dem Trading Update am 05.02.2026 wenn der Kurs gestiegen ist und der Markt die Richtung bestätigt.

Dann sollte man noch mehr kaufen und Long sein.