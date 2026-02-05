JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 39,20 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Ergebnisse des Chipkonzerns seien dank starker Marge zwar besser gewesen als gedacht, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Der Ausblick habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, sei allerdings nicht an den aktuellen Dollar-Kurs angepasst worden. Sollte er im Laufe des Quartals so schwach bleiben, müssten die Schätzungen nach unten angepasst werden. Das eigentlich Positive im jüngsten Bericht sei der Ausblick für das Geschäft mit KI-Chips 2027. Der Markt werde diese Aussichten allerdings erst einpreisen, wenn sie sich Ende des laufenden Geschäftsjahres noch einmal bestätigen. Insgesamt sei Infineon ein gut geführtes Unternehmen in schwierigem Umfeld./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 22:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 40,80EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 39,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



