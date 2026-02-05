UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bruttomarge verdiene mehr Beachtung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend in seinem Resümee des robusten Quartals. Sie sei die entscheidende positive Überraschung gewesen. Aber auch der Ausblick für das Geschäft mit KI-Chips 2027 sei in dieser Höhe unerwartet gekommen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 40,80EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



