Aktien Frankfurt Ausblick
Dax ohne Schwung - Berichtssaison, KI, Edelmetalle
- Dax bleibt unter 25.000 Punkten, leichtes Plus erwartet.
- Edelmetallmärkte angespannt, Anleger zeigen Vorsicht.
- Berichtssaison startet, Amazon Quartalszahlen am Abend.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt bleibt der Dax am Donnerstag wohl weiter auf Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.629 Punkte.
Anleger gehen vorsichtig in den Tag, während die Lage an den Edelmetallmärkten nach langer Rally und anschließender, scharfer Korrektur angespannt bleibt. Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank, sprach vom Edelmetall-Blues. Die Angst vor einer Silber-Schockwelle kehre zurück.
Auch im Techsektor sind keine Zeichen der Entlastung zu sehen. Hier hinterfragen Anleger zunehmend die hohen Investitionen der Konzerne in Künstliche Intelligenz. Jüngstes Beispiel ist die Google -Mutter Alphabet , die im Wettlauf der KI-Entwickler die Ausgaben drastisch hochschraubt.
Hierzulande hat die Berichtssaison am Donnerstag Geschäftszahlen von Unternehmen aus dem Dax und den Reihen dahinter zu bieten. Am späten Abend folgt der US-Handelsriese Amazon mit seinem Quartalsbericht.
Rational gewannen auf Tradegate 2 Prozent zum Xetra-Schluss. Der Großküchenausstatter übertraf die Erwartungen.
Die Aktien des Anlagenbauers Gea Group legten nach einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank um 1,5 Prozent zu, die des Energiekonzerns Eon verloren nach einer Abstufung durch die Bank of America 1,8 Prozent.
Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück konnte trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien 2025 einen weiteren Rekordgewinn eingefahren. Die Papiere kletterten au Tradegate um gut 1 Prozent nach oben.
Rüstungswerte wie Rheinmetall gaben unter dem Eindruck fortdauernder Ukraine-Gespräche nach./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 198,4 auf Tradegate (05. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,62 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,11USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 306,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +9,78 %/+43,50 % bedeutet.
Guten Morgen, nach dem Sahnetag gestern mit der 069 spuckt der Generator heute die 24.750 aus. Da werden die Algos wohl eine Bindehautentzündung kriegen wenn sie das lesen.....Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif
Versteh ich gut – nach über 30 Jahren Börsenerfahrung ohne Linien, Wellen und sonstige „Kaffeesatz-Kunst“ darf man das Ganze auch mal deutlich benennen 😉
Und ja: Mit gesundem Menschenverstand, Geduld und unternehmerischem Denken sind viele sehr weit gekommen – dein Telekom-Beispiel von 1996 spricht da für sich. Respekt dafür.
Vielleicht nur ein Gedanke für das Forum:
Auch wenn man selbst von Charttechnik & Co. nichts hält, schadet es nicht, die Leute respektvoll zu behandeln, die damit arbeiten. Für manche ist es Werkzeug, für andere eben Ballast – am Ende zählt, dass jeder seinen eigenen Weg findet und damit klarkommt.
Kurz gesagt:
Du musst den „Scheixxxx“ nicht können oder mögen – aber ein sachlicher Ton hilft allen. Dann bleibt die Diskussion interessant statt unerquicklich.