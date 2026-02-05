RBC stuft Alphabet A-Aktie auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 375 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Einzig die massive Erhöhung der Investitionen halte die Aktien davon ab, nach dem erstklassigen Bericht weiter zu steigen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Für solche Zahlen brauche man eine größere Tabelle. Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an und kappte seine Cashflow-Prognose./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:17 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:17 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 277,6EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 375

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



