RBC stuft Alphabet A-Aktie auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 375 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Einzig die massive Erhöhung der Investitionen halte die Aktien davon ab, nach dem erstklassigen Bericht weiter zu steigen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Für solche Zahlen brauche man eine größere Tabelle. Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an und kappte seine Cashflow-Prognose./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 277,6EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Brad Erickson
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 375
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brad Erickson
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 375
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte