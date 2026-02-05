UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 390 auf 332 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei doch deutlich schwächer ausgefallen als befürchtet, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seiner zweiten Diagnose. Er kappte seine Umsatzschätzungen für den Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate bis 2030 im Schnitt um 7,6 Prozent und die Ergebnisprognosen um durchschnittlich 13 Prozent./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 40,23EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 332

Kursziel alt: 390

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



