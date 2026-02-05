Billion-Dollar-Tech-Crash! KI als Big-Tech-Killer?

Wie Bloomberg berichtet, verloren Softwareaktien, die über den iShares Expanded Tech-Software Sector ETF abgebildet werden, innerhalb von nur sieben Tagen nahezu eine Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung. Doch der Crash traf nicht nur die großen US-Tech-Konzerne wie Alphabet und Microsoft. Auch Unternehmen wie Arm Holdings und Infosys waren betroffen und meldeten enttäuschende Prognosen.

Die Börse steckt mitten in einem beispiellosen Ausverkauf, der die Finanzmärkte von Technologieaktien bis hin zu Krediten erschüttert. Besonders betroffen sind Softwareunternehmen und Tech-Giganten.

Der Auslöser dieses dramatischen Einbruchs war auf den ersten Blick unauffällig. Das KI-Start-up Anthropic PBC präsentierte ein neues Tool für die Rechtsbranche, das den Arbeitsaufwand bei der Vertragsprüfung erleichtern soll. Die Veröffentlichung dieses Produkts war zwar noch kein Gamechanger, doch die darauf folgende Ankündigung, die auf den jüngsten Fortschritt der KI-Innovation folgte, wurde von Investoren und Analysten als ein viel weiterreichendes Signal gewertet. Nun fragen sich viele, welche Industrien als Nächstes im Sog der KI-Revolution abgehängt werden könnten."Heute ist es die Rechtsbranche, morgen könnten es Marketing, Vertrieb oder sogar Finanzdienstleistungen sein", so Jackson Ader von KeyBanc.

Die Sorge wächst, dass KI in den kommenden Jahren nicht nur als Werkzeug, sondern als echte Bedrohung für die Geschäftsmodelle vieler etablierter Unternehmen auftreten könnte. "Es ist keine Überreaktion", kommentiert Michael O'Rourke von Jonestrading. "Wir sprechen seit zwei Jahren über KI und ihren potenziellen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Die jüngsten Entwicklungen haben diese Prognosen Realität werden lassen."

Der Absturz beschränkte sich nicht nur auf börsennotierte Unternehmen. So fielen in den letzten vier Wochen Kredite von US-Technologieunternehmen im Wert von mehr als 17,7 Milliarden US-Dollar in einem Bloomberg-Index auf ein Notverkaufsniveau.

Und auch in Asien war der Ausverkauf spürbar. Samsung Electronics, der südkoreanische Halbleitergigant, zog den gesamten Aktienmarkt mit nach unten und belastete auch die Aktien des Hauptaktionärs SoftBank in Japan. "Erst wurden Softwareaktien verkauft, jetzt betrifft es alles", erklärt Gil Luria von D.A. Davidson.

Der Ausverkauf zeigt, dass die Investoren zunehmend auf der Suche nach Gewinnern und Verlierern der KI-Revolution sind. Doch nicht alle Unternehmen sind gleich betroffen. Einige, die in die Entwicklung eigener KI-Werkzeuge investiert haben, wie Microsoft und ServiceNow, konnten sich bisher behaupten. Das Vertrauen in den gesamten Sektor bleibt jedoch fragil, während sich die Frage aufdrängt, welche Unternehmen sich im Wettlauf um die KI-Führung tatsächlich behaupten können.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



