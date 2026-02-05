    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsiSh ExpTech-Sof ETFvorwärtsNachrichten zu iSh ExpTech-Sof

    Softwareaktien

    2301 Aufrufe 2301 0 Kommentare 0 Kommentare

    Billion-Dollar-Tech-Crash! KI als Big-Tech-Killer?

    Software-Aktien haben innerhalb von nur sieben Tagen rund eine Billion US-Dollar an Marktwert verloren. Was ist da los? Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    • Software-Aktien verloren eine Billion US-Dollar Marktwert.
    • KI-Entwicklungen sorgen für Unsicherheit in Branchen.
    • Ausverkauf betrifft auch Kredite und asiatische Märkte.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Softwareaktien - Billion-Dollar-Tech-Crash! KI als Big-Tech-Killer?
    Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    Die Börse steckt mitten in einem beispiellosen Ausverkauf, der die Finanzmärkte von Technologieaktien bis hin zu Krediten erschüttert. Besonders betroffen sind Softwareunternehmen und Tech-Giganten. 

    Wie Bloomberg berichtet, verloren Softwareaktien, die über den iShares Expanded Tech-Software Sector ETF abgebildet werden, innerhalb von nur sieben Tagen nahezu eine Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung. Doch der Crash traf nicht nur die großen US-Tech-Konzerne wie Alphabet und Microsoft. Auch Unternehmen wie Arm Holdings und Infosys waren betroffen und meldeten enttäuschende Prognosen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    23.019,00€
    Basispreis
    16,33
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.002,43€
    Basispreis
    17,84
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    iSh ExpTech-Sof

    +0,46 %
    -12,70 %
    -19,57 %
    -27,23 %
    -29,35 %
    +104,99 %
    ISIN:US4642875151WKN:A0B6MN

    Der Auslöser dieses dramatischen Einbruchs war auf den ersten Blick unauffällig. Das KI-Start-up Anthropic PBC präsentierte ein neues Tool für die Rechtsbranche, das den Arbeitsaufwand bei der Vertragsprüfung erleichtern soll. Die Veröffentlichung dieses Produkts war zwar noch kein Gamechanger, doch die darauf folgende Ankündigung, die auf den jüngsten Fortschritt der KI-Innovation folgte, wurde von Investoren und Analysten als ein viel weiterreichendes Signal gewertet. Nun fragen sich viele, welche Industrien als Nächstes im Sog der KI-Revolution abgehängt werden könnten."Heute ist es die Rechtsbranche, morgen könnten es Marketing, Vertrieb oder sogar Finanzdienstleistungen sein", so Jackson Ader von KeyBanc.

    Die Sorge wächst, dass KI in den kommenden Jahren nicht nur als Werkzeug, sondern als echte Bedrohung für die Geschäftsmodelle vieler etablierter Unternehmen auftreten könnte. "Es ist keine Überreaktion", kommentiert Michael O'Rourke von Jonestrading. "Wir sprechen seit zwei Jahren über KI und ihren potenziellen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Die jüngsten Entwicklungen haben diese Prognosen Realität werden lassen."

    Der Absturz beschränkte sich nicht nur auf börsennotierte Unternehmen. So fielen in den letzten vier Wochen Kredite von US-Technologieunternehmen im Wert von mehr als 17,7 Milliarden US-Dollar in einem Bloomberg-Index auf ein Notverkaufsniveau.

    Und auch in Asien war der Ausverkauf spürbar. Samsung Electronics, der südkoreanische Halbleitergigant, zog den gesamten Aktienmarkt mit nach unten und belastete auch die Aktien des Hauptaktionärs SoftBank in Japan. "Erst wurden Softwareaktien verkauft, jetzt betrifft es alles", erklärt Gil Luria von D.A. Davidson.

    Der Ausverkauf zeigt, dass die Investoren zunehmend auf der Suche nach Gewinnern und Verlierern der KI-Revolution sind. Doch nicht alle Unternehmen sind gleich betroffen. Einige, die in die Entwicklung eigener KI-Werkzeuge investiert haben, wie Microsoft und ServiceNow, konnten sich bisher behaupten. Das Vertrauen in den gesamten Sektor bleibt jedoch fragil, während sich die Frage aufdrängt, welche Unternehmen sich im Wettlauf um die KI-Führung tatsächlich behaupten können.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Softwareaktien Billion-Dollar-Tech-Crash! KI als Big-Tech-Killer? Software-Aktien haben innerhalb von nur sieben Tagen rund eine Billion US-Dollar an Marktwert verloren. Was ist da los? Die Hintergründe.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     