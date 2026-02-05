Tech-Abverkauf schickt Asiens Börsen auf Talfahrt – Kospi bricht ein

Schwere Rückschläge bei den Chip-Giganten belasteten den Markt. Die Aktien von Samsung Electronics verloren 5,68 Prozent, während SK Hynix um 5,44 Prozent nachgaben. Außerdem büßte der Rüstungskonzern Hanwha Aerospace 5,36 Prozent ein. Der technologieorientierte Nebenwerteindex Kosdaq fiel um 3,26 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Auslöser war eine anhaltende Verkaufswelle im Technologiesektor an der Wall Street, die sich in der Region mit voller Wucht bemerkbar machte. Besonders stark traf es Südkorea: Der Leitindex Kospi sackte um 3,66 Prozent ab und führte damit die Verluste in Asien an.

Japanische Märkte schwächer

Auch in Japan setzte sich die negative Stimmung fort. Der Nikkei 225 gab um 0,97 Prozent nach. Besonders stark belastete der Kursrutsch von SoftBank Group, deren Aktien mehr als 6,75 Prozent verloren. Hintergrund waren enttäuschende Lizenzumsätze beim Chipdesigner Arm im dritten Geschäftsquartal.

Einen auffälligen Gegenpol bildete Panasonic. Trotz rückläufiger Umsätze und Gewinne sprang die Aktie zeitweise um bis zu 15,26 Prozent. Anleger honorierten den Anstieg des bereinigten operativen Gewinns auf 159,1 Milliarden Yen, ein Plus von 5,59 Prozent im Jahresvergleich. Der breiter gefasste Topix drehte nach frühen Gewinnen ins Minus und schloss 0,32 Prozent tiefer.

China, Hongkong und Australien folgen dem Abwärtstrend

In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index um 1,22 Prozent, wobei insbesondere Rohstoff- und Basismaterialwerte hinterherhinkten. Auf dem chinesischen Festland verlor der CSI 300 0,83 Prozent und beendete damit eine kurze Erholung. Auch der australische Markt stand unter Druck: Der S&P/ASX 200 gab um 0,45 Prozent nach, belastet von schwachen Minenwerten.

Makrodaten liefern gemischte Signale

Abseits der Märkte sorgten Konjunkturdaten für ein uneinheitliches Bild. In Singapur stiegen die Einzelhandelsumsätze im Dezember um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, deutlich langsamer als im Vormonat. Thailand meldete einen stärkeren Rückgang der Verbraucherpreise als erwartet, während Indonesiens Wirtschaftswachstum im vierten Quartal positiv überraschte und über den Prognosen lag. Australien wiederum verzeichnete einen höheren Handelsüberschuss, getragen von steigenden Exporten und rückläufigen Importen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



