UBS stuft LOREAL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Kosmetikherstellers e.l.f. Beauty ließen positive Rückschlüsse für die Franzosen zu, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Das Unternehmen sei einer der ärgsten US-Konkurrenten im Bereich Make-up. Von L'Oreal erwartet er einen Ausblick auf ein weiteres Jahr Outperformance der Schönheitsbranche./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 398,5EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.