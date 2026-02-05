JinkoSolar Aktie weiter im Abwärtstrend - 05.02.2026

Die JinkoSolar Aktie ist bisher um -5,15 % auf 22,100€ gefallen. Das sind -1,200 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,62 %, geht es heute bei der JinkoSolar Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

JinkoSolar ist ein global führender Solarmodulhersteller, der durch innovative Technologien und eine starke Marktpräsenz besticht. Hauptkonkurrenten sind Trina Solar und Canadian Solar.

Obwohl die JinkoSolar Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,78 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,20 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von JinkoSolar -1,33 % verloren.

JinkoSolar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,20 % 1 Monat -3,69 % 3 Monate +2,78 % 1 Jahr +10,45 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur JinkoSolar Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der JinkoSolar Aktie, die durch den Erhalt eines Cybersicherheitszertifikats und strategische Marktbewegungen in Tadschikistan positiv beeinflusst wird. Zudem gibt es allgemeine positive Trends bei chinesischen Solaraktien und eine signifikante Investition eines institutionellen Investors, die das Interesse an der Aktie stärken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber JinkoSolar eingestellt.

Informationen zur JinkoSolar Aktie

Es gibt 52 Mio. JinkoSolar Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von JinkoSolar

First Solar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,15 %.

JinkoSolar Aktie jetzt kaufen?

Ob die JinkoSolar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JinkoSolar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.