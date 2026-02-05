Rheinmetall Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 05.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Rheinmetall Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,53 % im Minus. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,28 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,53 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rheinmetall abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -4,11 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine positive Entwicklung von +6,08 % erlebt.

Zeitraum Performance 1 Woche -13,51 % 1 Monat -2,38 % 3 Monate -4,11 % 1 Jahr +118,96 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie, die als überbewertet gilt. Analysten haben ihre Kursziele gesenkt, was zu Unsicherheiten führt. Es wird eine negative Reaktion auf die gesenkten Umsatzprognosen erwartet, während die vollen Auftragsbücher des Unternehmens als positives Signal für die Zukunft betrachtet werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,96 Mrd. € wert.

Am deutschen Aktienmarkt bleibt der Dax am Donnerstag wohl weiter auf Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.629 Punkte. …

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 2250 auf 2130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2030 am Donnerstag um bis zu 14 Prozent. Da er über dem …

Drohnen gehört die Zukunft. Im militärischen und zivilen Bereich. Daran will auch Rheinmetall teilhaben. Doch der für seine schweren Militärgeräte bekannte größte deutsche Rüstungskonzern musste zuletzt eine Enttäuschung wegstecken. Dagegen könnte …

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,88 %. Thales notiert im Minus, mit -0,40 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,50 %. Lockheed Martin legt um +0,20 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,38 %.

