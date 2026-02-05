Besonders beachtet!
Aurubis - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -6,31 % - 05.02.2026
Am 05.02.2026 ist die Aurubis Aktie, bisher, um -6,31 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Aurubis Aktie.
Aurubis ist ein führender Kupferproduzent und Recycler mit starker Marktstellung in Europa und globalem Einfluss. Hauptprodukte sind Kupferkathoden und -produkte. Wichtige Konkurrenten sind Glencore und Codelco. Das Unternehmen punktet mit Recyclingkompetenz und nachhaltigen Prozessen.
Aurubis aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.02.2026
Am heutigen Handelstag musste die Aurubis Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,31 % im Minus. Der Kursrückgang der Aurubis Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,48 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,31 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Obwohl die Aurubis Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +49,33 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aurubis Aktie damit um +2,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,17 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Aurubis einen Anstieg von +34,30 %.
Aurubis Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,33 %
|1 Monat
|+32,17 %
|3 Monate
|+49,33 %
|1 Jahr
|+126,94 %
Informationen zur Aurubis Aktie
Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,12 Mrd. € wert.
Metallmärkte im Sturzflug: Aurubis-Aktien fallen nach Kupferpreis-Rückgang!
Am Montagmorgen erlebten die Metallmärkte eine drastische Korrektur, die sich negativ auf die Aktien von Aurubis, einem führenden Kupferkonzern, auswirkte. Nachdem die Aurubis-Aktien in den Tagen zuvor von einem Anstieg des Kupferpreises profitiert …
Aurubis peilt im Geschäftsjahr weiterhin ausgeglichenen Finanzmittelfluss an
Der Kupferkonzern Aurubis peilt trotz eines Rückgangs im ersten Quartal im laufenden Geschäftsjahr weiterhin einen mindestens ausgeglichenen freien Finanzmittelfluss vor Dividendenzahlungen an. So fiel der Free Cashflow in den drei Monaten bis Ende …
Anleger in Wartestellung - Alphabet mit Investitionen im Blickfeld
Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst mit wenig Bewegung gerechnet. Anleger gehen abwartend in den Tag, während die Lage an den Metallmärkten angespannt bleibt. Nach einer Dax-Erholung am Montag war aktienseitig in den vergangenen …
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von KGHM Polska Miedz, Glencore und Co.
KGHM Polska Miedz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,14 %. Glencore notiert im Plus, mit +2,97 %.
Aurubis Aktie jetzt kaufen?
Ob die Aurubis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aurubis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.