Aurubis - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -6,31 % - 05.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Aurubis Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,31 % im Minus. Der Kursrückgang der Aurubis Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,48 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,31 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Aurubis ist ein führender Kupferproduzent und Recycler mit starker Marktstellung in Europa und globalem Einfluss. Hauptprodukte sind Kupferkathoden und -produkte. Wichtige Konkurrenten sind Glencore und Codelco. Das Unternehmen punktet mit Recyclingkompetenz und nachhaltigen Prozessen.

Obwohl die Aurubis Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +49,33 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aurubis Aktie damit um +2,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,17 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Aurubis einen Anstieg von +34,30 %.

Aurubis Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,33 % 1 Monat +32,17 % 3 Monate +49,33 % 1 Jahr +126,94 %

Informationen zur Aurubis Aktie

Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,12 Mrd. € wert.

Am Montagmorgen erlebten die Metallmärkte eine drastische Korrektur, die sich negativ auf die Aktien von Aurubis, einem führenden Kupferkonzern, auswirkte. Nachdem die Aurubis-Aktien in den Tagen zuvor von einem Anstieg des Kupferpreises profitiert …

Der Kupferkonzern Aurubis peilt trotz eines Rückgangs im ersten Quartal im laufenden Geschäftsjahr weiterhin einen mindestens ausgeglichenen freien Finanzmittelfluss vor Dividendenzahlungen an. So fiel der Free Cashflow in den drei Monaten bis Ende …

Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst mit wenig Bewegung gerechnet. Anleger gehen abwartend in den Tag, während die Lage an den Metallmärkten angespannt bleibt. Nach einer Dax-Erholung am Montag war aktienseitig in den vergangenen …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von KGHM Polska Miedz, Glencore und Co.

KGHM Polska Miedz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,14 %. Glencore notiert im Plus, mit +2,97 %.

Aurubis Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aurubis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aurubis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.