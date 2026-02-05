RENK Group - Aktie unter Druck - 05.02.2026

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die RENK Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -20,55 % hinnehmen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -3,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,76 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,87 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um -14,68 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,77 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RENK Group eine negative Entwicklung von -9,05 % erlebt.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,68 % 1 Monat -13,77 % 3 Monate -20,55 % 1 Jahr +115,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der RENK Group Aktie, die stark geshortet wird und bei kleinen Erholungen um 54 Euro kontinuierlich abverkauft wird. Trotz negativer Marktbewegungen gibt es positive fundamentale Nachrichten, wie ein starkes Wachstum im Auftragseingang und eine optimistische Prognose des Managements. Anleger sind unsicher, wo der Boden der Aktie liegen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,96 Mrd. € wert.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.