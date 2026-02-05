HENSOLDT Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 05.02.2026

Mit einer Performance von -3,78 % musste die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,59 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 75,00€, mit einem Minus von -3,78 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei HENSOLDT abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,75 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,46 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HENSOLDT einen Anstieg von +5,46 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,62 % 1 Monat -7,46 % 3 Monate -15,75 % 1 Jahr +96,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, deren Kurs trotz positiver Nachrichten über Auftragseingänge und Umsatzprognosen fällt. Nutzer spekulieren über mögliche Marktmanipulationen und sehen die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit. Der hohe Auftragsbestand und die Umsatzprognosen für die kommenden Jahre werden als positiv bewertet, jedoch bleibt die Unsicherheit über die Kursentwicklung bestehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,66 Mrd. € wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.