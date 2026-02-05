TKMS Aktie unter Verkaufsdruck - 05.02.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TKMS-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +20,43 % zu Buche.

Mit einer Performance von -2,36 % musste die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,38 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,36 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um -9,05 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +40,63 %.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,05 % 1 Monat +33,40 % 3 Monate +20,43 % 1 Jahr -2,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TKMS Aktie, die Schwierigkeiten hat, die 100 €-Marke zu überwinden. Trotz positiver Finanzkennzahlen und einem hohen Auftragsbestand bleibt die Aktie unter Druck, da das Handelsvolumen sinkt und frische Impulse fehlen. Anleger sind nervös und erwarten signifikante Neuigkeiten, um einen Rebound zu ermöglichen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,80 Mrd. € wert.

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.