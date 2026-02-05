Xiaomi - Aktie zieht deutlich an - 05.02.2026

Die Xiaomi Aktie notiert aktuell bei 3,8145€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,30 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1920 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,8145€, mit einem Plus von +5,30 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Xiaomi in den letzten drei Monaten Verluste von -22,81 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -3,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,61 %. Im Jahr 2026 gab es für Xiaomi bisher ein Minus von -14,88 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,98 % 1 Monat -13,61 % 3 Monate -22,81 % 1 Jahr -23,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Bodenbildung bei etwa 3,20 €, Nachkäufe bei 2,90–3,00 € und gehebelte Positionen/KO‑Scheine. Fundamental: Bocom-Kaufziel ~47,88 HK$ (~5,18 €), erwartete Umsatzsteigerung durch SU7‑Markteinführung ab März und positive Batterie‑Daten. Kritiker weisen auf Restwertrisiken, Einzelfall-Nachweise und regulatorische Risiken (z.B. Türgriffverbot) hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,64 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,81 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,31 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,77 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.