BYD Aktie überzeugt mit Kursplus - 05.02.2026

Mit einer Performance von +3,33 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BYD Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,8700€, mit einem Plus von +3,33 %.

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BYD Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,82 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -9,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BYD -8,85 % verloren.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,43 % 1 Monat -7,78 % 3 Monate -7,82 % 1 Jahr -15,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Auswirkungen von EU-Zöllen und Mindestpreisen auf die Wettbewerbsfähigkeit der BYD-Aktie. Nutzer äußern Bedenken, dass die hohen Preise die Nachfrage negativ beeinflussen könnten, während andere optimistisch sind, dass BYD durch Innovationen erfolgreich bleibt. Technische Analysen zeigen, dass einige Anleger bei 9,73 € eingestiegen sind und auf eine Erholung hoffen. Die Unsicherheit über die langfristige Strategie von BYD bleibt ein zentrales Thema.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,47 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,13 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,90 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,36 %. Xylem legt um +0,46 % zu NIO notiert im Plus, mit +2,53 %. Stellantis notiert im Plus, mit +0,47 %.

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.