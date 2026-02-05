DroneShield Aktie deutlicher Kursrutsch - 05.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Sie fällt um -7,26 % auf 1,8780€. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,8780€, mit einem Minus von -7,26 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten DroneShield Aktionäre einen Verlust von -13,45 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -8,46 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die DroneShield um +0,74 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,46 % 1 Monat -3,84 % 3 Monate -13,45 % 1 Jahr +376,00 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung und Bewertung von DroneShield: technische Analyse sieht klaren Abwärtstrend mit Lower Highs, kritischen Unterstützungen 1,75–1,90€ und Pivot 1,95–2,05€; solange unter 2,05€ neutral bis leicht negativ; Widerstände bei 2,20–2,30/2,55–2,70/3,05–3,30€; hohe Volatilität, im Verteidigungssektor vergleichsweise hoch bewertet; Skepsis, ob Umsatz >20 Mio AUD oder fehlende News einen erneuten Kurssprung bewirken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 914 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,70 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,59 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,20 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,38 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,20 % zu

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.