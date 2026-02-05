    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanDisk Corporation AktievorwärtsNachrichten zu SanDisk Corporation

    SanDisk Corporation - Aktie bricht ein -15,95 % - 05.02.2026

    Am 05.02.2026 ist die SanDisk Corporation Aktie, bisher, um -15,95 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.

    SanDisk Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Mit einer Performance von -15,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,55 %, geht es heute bei der SanDisk Corporation Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SanDisk Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +216,32 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +11,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +116,39 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SanDisk Corporation einen Anstieg von +148,89 %.

    SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,04 %
    1 Monat +116,39 %
    3 Monate +216,32 %
    1 Jahr +1.474,54 %

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 147 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,57 Mrd. € wert.

    SanDisk Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SanDisk Corporation

    -15,95 %
    +11,04 %
    +116,39 %
    +216,32 %
    +1.523,75 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM





