    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArm Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Arm Holdings

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Arm Holdings Aktie mit Kursrutsch - -7,09 % - 05.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Arm Holdings Aktie bisher Verluste von -7,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Arm Holdings Aktie mit Kursrutsch - -7,09 % - 05.02.2026
    Foto: Arm Limited

    Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Arm Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Arm Holdings Aktie. Mit einer Performance von -7,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,45 %, geht es heute bei der Arm Holdings Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Arm Holdings plc. [ADR]!
    Long
    90,57€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 6,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    119,26€
    Basispreis
    1,95
    Ask
    × 6,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Arm Holdings abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -42,20 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Arm Holdings Aktie damit um -12,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,52 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Arm Holdings einen Rückgang von -15,16 %.

    Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,66 %
    1 Monat -19,52 %
    3 Monate -42,20 %
    1 Jahr -47,57 %

    Informationen zur Arm Holdings Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,64 Mrd. € wert.

    KI-Boom reicht nicht: Arm enttäuscht beim Umsatz und schockt Anleger


    Schwächere Lizenzeinnahmen, ein gebremster Ausblick und die schlechte Prognose von Qualcomm schüren Zweifel am kurzfristigen Wachstum des britischen Chipdesigners Arm. Die Aktie gerät nachbörslich unter die Räder.

    Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Arm Holdings

    -7,20 %
    -12,66 %
    -19,52 %
    -42,20 %
    -47,57 %
    +37,50 %
    ISIN:US0420682058WKN:A3EUCD



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Arm Holdings Aktie mit Kursrutsch - -7,09 % - 05.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Arm Holdings Aktie bisher Verluste von -7,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     