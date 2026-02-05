Arm Holdings Aktie mit Kursrutsch - -7,09 % - 05.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Arm Holdings Aktie. Mit einer Performance von -7,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,45 %, geht es heute bei der Arm Holdings Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Arm Holdings abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -42,20 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Arm Holdings Aktie damit um -12,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,52 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Arm Holdings einen Rückgang von -15,16 %.

Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,66 % 1 Monat -19,52 % 3 Monate -42,20 % 1 Jahr -47,57 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,64 Mrd. € wert.

Schwächere Lizenzeinnahmen, ein gebremster Ausblick und die schlechte Prognose von Qualcomm schüren Zweifel am kurzfristigen Wachstum des britischen Chipdesigners Arm. Die Aktie gerät nachbörslich unter die Räder.

Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.