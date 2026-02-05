Westwing: Eigenaktien-Einzug & Rückkauf – Was bedeutet das?
Westwing strafft seine Kapitalstruktur: Der Vorstand zieht eigene Aktien ein, senkt das Grundkapital und startet ein neues Aktienrückkaufprogramm mit flexiblen Bedingungen.
- Der Vorstand der Westwing Group SE hat beschlossen, 1.253.968 eigene Aktien einzuziehen und das Grundkapital von EUR 20.903.968,00 auf EUR 19.650.000,00 herabzusetzen.
- Die Anzahl der ausgegebenen Aktien wird von 20.903.968 auf 19.650.000 Aktien verringert.
- Rocket Internet SE und deren Anteilseigner sind nicht verpflichtet, ein Pflichtangebot abzugeben, wenn ihre Beteiligung über 30% steigt, aufgrund von Befreiungen der BaFin.
- Westwing plant, bis zu 700.000 Aktien (ca. 3,56% des Grundkapitals nach der Kapitalherabsetzung) bis zum 31. Juli 2026 zurückzukaufen.
- Der Rückkauf erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. Juni 2025 und unterliegt den Safe-Harbor-Regeln der EU.
- Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit auszusetzen oder zu beenden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei Westwing ist am 26.03.2026.
