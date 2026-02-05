    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWestwing AktievorwärtsNachrichten zu Westwing
    Westwing: Eigenaktien-Einzug & Rückkauf – Was bedeutet das?

    Westwing strafft seine Kapitalstruktur: Der Vorstand zieht eigene Aktien ein, senkt das Grundkapital und startet ein neues Aktienrückkaufprogramm mit flexiblen Bedingungen.

    Foto: adobe.stock.com
    • Der Vorstand der Westwing Group SE hat beschlossen, 1.253.968 eigene Aktien einzuziehen und das Grundkapital von EUR 20.903.968,00 auf EUR 19.650.000,00 herabzusetzen.
    • Die Anzahl der ausgegebenen Aktien wird von 20.903.968 auf 19.650.000 Aktien verringert.
    • Rocket Internet SE und deren Anteilseigner sind nicht verpflichtet, ein Pflichtangebot abzugeben, wenn ihre Beteiligung über 30% steigt, aufgrund von Befreiungen der BaFin.
    • Westwing plant, bis zu 700.000 Aktien (ca. 3,56% des Grundkapitals nach der Kapitalherabsetzung) bis zum 31. Juli 2026 zurückzukaufen.
    • Der Rückkauf erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. Juni 2025 und unterliegt den Safe-Harbor-Regeln der EU.
    • Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit auszusetzen oder zu beenden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei Westwing ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,625EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,80 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,600EUR das entspricht einem Minus von -0,16 % seit der Veröffentlichung.


