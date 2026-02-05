Börsenschock? Kursrutsch bei Qualcomm Aktie - 05.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Qualcomm Aktie. Sie fällt um -10,44 % auf 113,02€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,33 %, geht es heute bei der Qualcomm Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Qualcomm ist ein führendes Unternehmen in der Mobilfunktechnologie, bekannt für seine innovativen Chipsätze und 5G-Lösungen. Es konkurriert mit großen Namen wie Intel und Samsung, wobei es sich durch seine umfangreiche Patentbibliothek und Pionierarbeit im 5G-Bereich auszeichnet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Qualcomm Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -24,88 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qualcomm Aktie damit um -11,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Qualcomm um -22,86 % verloren.

Qualcomm Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,16 % 1 Monat -23,76 % 3 Monate -24,88 % 1 Jahr -31,66 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,22 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Qualcomm

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,77 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +1,04 %.

Qualcomm Aktie jetzt kaufen?

Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.