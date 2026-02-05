Saab erhöht Dividende nach Rekordjahr – Aktie schlägt im Rüstungs-Sell-off aus

CEO Micael Johansson betonte die außergewöhnliche Geschäftsdynamik: "Wir beenden das Jahr mit einem starken Ergebnis bei Auftragseingang, Umsatz, operativem Ergebnis und operativem Cashflow im vierten Quartal. 2025 war ein Rekordjahr für Saab, in dem wir mehrere bedeutende Aufträge erhielten und die Nachfrage weiterhin hoch war." Zugleich verwies er darauf, dass Saab in den vergangenen drei Jahren "ein durchschnittliches jährliches organisches Umsatzwachstum von 24 Prozent erzielt" habe und damit klar über den ursprünglichen Zielen liege.

Saab hat das vierte Quartal mit deutlich besseren Ergebnissen abgeschlossen und seine mittelfristigen Ziele nach oben angepasst. Der Umsatz stieg auf 27,7 Milliarden Kronen (rund 2,6 Milliarden Euro) und lag damit klar über dem Analystenkonsens. Das organische Wachstum betrug 34,5 Prozent. Das EBITDA erhöhte sich auf 4,2 Milliarden Kronen, das operative Ergebnis auf 3,26 Milliarden Kronen, womit Saab die Erwartungen erneut übertraf. Der Gewinn nach Steuern erreichte 2,57 Milliarden Kronen. Besonders stark fiel der Auftragseingang aus, der im Quartal auf 100,1 Milliarden Kronen kletterte.

Auf Basis des hohen Auftragsbestands und der weiterhin starken Nachfrage hebt Saab sein mittelfristiges Wachstumsziel für 2023 bis 2027 an: Statt wie bisher 18 Prozent pro Jahr plant das Unternehmen nun im Durchschnitt rund 22 Prozent jährliches Umsatzwachstum. Johansson erklärte dazu: "Für die verbleibenden zwei Jahre bedeutet dies ein durchschnittliches Wachstum von rund 20 Prozent pro Jahr." Eine konkrete Prognose für 2026 will Saab nicht abgeben, bekräftigt aber, dass das EBIT schneller wachsen soll als der Umsatz und dass die Cashflow-Konversion für den Fünfjahreszeitraum mindestens 60 Prozent erreichen soll.

Alle Geschäftsbereiche legten im vierten Quartal zu, besonders die Segmente Überwachung und Dynamik. Der Vorstand schlägt eine erhöhte Dividende von 2,40 Kronen je Aktie vor was beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 0,4 Prozent entspricht.

Nach einem ersten Kurssprung von bis zu 3,5 Prozent drehte die Aktie im weiteren Handelsverlauf jedoch ins Minus und verlor über zwei Prozent – sie wurde damit schließlich doch vom breiten Rüstungs-Sell-off erfasst.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 61,21EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.





