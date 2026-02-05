Bitcoin fällt in Richtung 70.000 Dollar - Jahresminus inzwischen fast 20 Prozent

HI,





ja das frage ich mich auch oft. Bin nun seit über 12 Jahren in Kryptos investiert (damals wussten 99% der Deutschen noch nicht mal was Bitcoin überhaupt ist). Bei meinen ETHs habe ich einen Einstandswert von unter 140€.

(Mal am Rande.... meine ersten BTC, damals 15 Stück kaufte ich für unter 300€. Dann ging Monate lang nichts mit dem Kurs und auf einmal ging der Kurs über 600€. Na da dachte ich die 100% nehme ich mal mit und kaufe günstiger wieder nach) leider nichts draus geworden, schaute mir dann die Kurse an wie diese immer weiter liefen, aber leider ohne michBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cry.gif.. Auch eine Anlageerfahrung

Du kannst daraus sehen, dass es nach meiner Meinung bei Kryptos einfach nur einen langen Atem braucht, um Erfolg zu haben.

Was ich aber auch lernen musste ist...

nur Coins handel die in den TOP 100 sind

und wo du auch etwas von dem versteht, was dieser Coin für einen Sinn und nutzen hat.

Ach ja und auch darauf achten wie der Staat zu diesem Coin steht (z.B. ist ein Monero oder Dash ein toller Coin, aber würde ich einfach nicht mehr haben wollen)





Für mich persönlich galt, ich habe mich von allem getrennt und nur noch BTC und ETH im Depot (BTC, weil man das einfach haben muss und ETH, weil ich glaube das es einer der wenigen Coins ist die einen wirklichen Mehrwert im Kryptouniversum haben.





Aber alles nur meine Meinung und keine Anlageberatung, dafür musste ich auch schon zu viel Lehrgeld bezahlen und somit bin ich sicherlich der falsche um anderen eine Anlageempfehlung zu geben





mit ETH bis du aber sicherlich auf dem richtigen Wege











