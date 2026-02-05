BBVA verdient wie erwartet mehr - Starker Euro belastet

Der starke Euro zehrte jedoch einen Großteil des Zuwachses beim ausgewiesenen Gewinn auf: Das bilanzierte Wachstum des Überschusses belief sich daher lediglich auf knapp fünf Prozent. Die europäische Währung wertete im vergangenen Jahr vor allem im Vergleich zum mexikanischen Peso auf, sodass der Gewinn im für die BBVA sehr wichtigen Land leicht auf 5,3 Milliarden Euro zurückging. In Spanien zog der Überschuss hingegen um elf Prozent auf 4,2 Milliarden Euro an.

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte im Heimatmarkt operativ deutlich mehr verdient. Der Überschuss zog bereinigt um Folgen des starken Euro um fast ein Fünftel auf 10,5 Milliarden Euro an, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Madrid mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet.

Die Erträge legten konzernweit um vier Prozent auf fast 37 Milliarden Euro zu. Wichtigste Stütze war der Anstieg des Zinsüberschusses um vier Prozent auf etwas mehr als 26 Milliarden Euro. Die BBVA war im vergangenen Jahr beim Versuch, die Konkurrentin Sabadell zu übernehmen, am Widerstand des umworbenen Objekts gescheitert. Als Folge des Scheiterns kündigte die BBVA den Rückkauf eigener Anteile für vier Milliarden Euro an.

Am Aktienmarkt kam dies hervorragend an. Seit der gescheiterten Sabadell-Übernahme hat der Kurs um rund 40 Prozent angezogen. Das Papier hatte erst am Dienstag mit 22,33 Euro seinen bisher höchsten Stand erreicht. Die Bank ist an der Börse derzeit rund 125 Milliarden Euro wert./zb/stw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 21,48 auf Tradegate (05. Februar 2026, 08:47 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um +3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,76 %. Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 118,46 Mrd.. BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,500EUR. Von den letzten 8 Analysten der BBVA Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -7,36 %/+12,14 % bedeutet.



