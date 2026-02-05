    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBBVA AktievorwärtsNachrichten zu BBVA
    BBVA verdient wie erwartet mehr - Starker Euro belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • BBVA steigert operativen Gewinn auf 10,5 Mrd. Euro.
    • Starker Euro drückt Gewinn in Mexiko auf 5,3 Mrd. Euro.
    • Aktienkurs steigt um 40% nach gescheiterter Übernahme.
    BBVA verdient wie erwartet mehr - Starker Euro belastet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte im Heimatmarkt operativ deutlich mehr verdient. Der Überschuss zog bereinigt um Folgen des starken Euro um fast ein Fünftel auf 10,5 Milliarden Euro an, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Madrid mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet.

    Der starke Euro zehrte jedoch einen Großteil des Zuwachses beim ausgewiesenen Gewinn auf: Das bilanzierte Wachstum des Überschusses belief sich daher lediglich auf knapp fünf Prozent. Die europäische Währung wertete im vergangenen Jahr vor allem im Vergleich zum mexikanischen Peso auf, sodass der Gewinn im für die BBVA sehr wichtigen Land leicht auf 5,3 Milliarden Euro zurückging. In Spanien zog der Überschuss hingegen um elf Prozent auf 4,2 Milliarden Euro an.

    Die Erträge legten konzernweit um vier Prozent auf fast 37 Milliarden Euro zu. Wichtigste Stütze war der Anstieg des Zinsüberschusses um vier Prozent auf etwas mehr als 26 Milliarden Euro. Die BBVA war im vergangenen Jahr beim Versuch, die Konkurrentin Sabadell zu übernehmen, am Widerstand des umworbenen Objekts gescheitert. Als Folge des Scheiterns kündigte die BBVA den Rückkauf eigener Anteile für vier Milliarden Euro an.

    Am Aktienmarkt kam dies hervorragend an. Seit der gescheiterten Sabadell-Übernahme hat der Kurs um rund 40 Prozent angezogen. Das Papier hatte erst am Dienstag mit 22,33 Euro seinen bisher höchsten Stand erreicht. Die Bank ist an der Börse derzeit rund 125 Milliarden Euro wert./zb/stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 21,48 auf Tradegate (05. Februar 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um +3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 118,46 Mrd..

    BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,500EUR. Von den letzten 8 Analysten der BBVA Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -7,36 %/+12,14 % bedeutet.




    Community Beiträge zu BBVA - 875773 - ES0113211835

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BBVA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
