    ROUNDUP 2/Flughafen BER

    Wetterbedingt keine Starts

    Für Sie zusammengefasst
    • Keine Starts am BER wegen Eis und Glättegefahr.
    • Enteisung der Flugzeuge derzeit nicht möglich.
    • Passagiere müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.
    ROUNDUP 2/Flughafen BER - Wetterbedingt keine Starts
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Informationen zu gestrichenen Flügen ergänzt)

    BERLIN (dpa-AFX) - Am Berliner Flughafen BER können wegen Eis am Morgen keine Flugzeuge starten. "Aktuell finden am Flughafen BER aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Starts statt", sagte eine Sprecherin. Aufgrund schnell gefrierenden Regens sei eine Enteisung der Flugzeuge derzeit nicht möglich.

    Davon seien derzeit nur Starts betroffen, Flugzeuge in der Luft könnten derzeit am BER landen. Wie lange keine Maschinen an dem Flughafen abheben können, sei noch nicht klar. Passagiere müssten mit Flugausfällen sowie massiven Verspätungen rechnen und seien gebeten, bei den Airlines den Flugstatus zu prüfen. Auf der Webseite des Flughafens ist zusehen, dass bis zum Mittag rund ein Dutzend Flüge gestrichen sind.

    Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Berlin vor hoher Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eis./sak/DP/mis

     

    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
