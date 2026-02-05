    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Acwa ernennt Thinkproject zum strategischen digitalen Partner, um die globale Strategie und die Digitalisierung von Vermögenswerten voranzutreiben

    LONDON, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Thinkproject, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Verwaltung von Bauprojekten und deren Lebenszyklus, wurde von Acwa, dem weltweit größten privaten Meerwasserentsalzungsunternehmen, einem Vorreiter in der Energiewende und Pionier im Bereich grüner Wasserstoff, als strategischer Digitalisierungspartner ausgewählt.

    Acwa Appoints Thinkproject as Strategic Digital Partner to Accelerate Global Strategy and Asset Digitisation

    Durch die Partnerschaft mit Thinkproject verändert Acwa die Art und Weise, wie komplexe Strom-, Energie- und Wasseranlagen bereitgestellt und in großem Maßstab betrieben werden. Die Plattform ermöglicht eine kontinuierliche digitale Übergabe in Echtzeit ab Baubeginn, beschleunigt die Inbetriebnahme und bietet projektübergreifende Transparenz für das gesamte Portfolio. Durch die Einrichtung einer einheitlichen, vernetzten Datenbasis und standardisierter Arbeitsweisen mit seinen Partnern stärkt Acwa die Unternehmensführung, reduziert Risiken und verbessert die Effizienz seines globalen Portfolios. Dies wird eine schnellere Bereitstellung, sicherere Investitionsentscheidungen und eine langfristige operative Leistung ermöglichen:

    • Eine vernetzte Plattform für ein umfangreiches Projektportfolio
    • Erfolgreiche Umsetzung komplexer Großprojekte
    • Vorhersehbare Konstruktion und risikokontrollierte Ausführung
    • Schnellere Übergabe und Betriebsbereitschaft im großen Maßstab
    • Optimierte langfristige Performance eines globalen Vermögensportfolios

    „Diese Partnerschaft ist eine starke Bestätigung für die Führungsrolle von Thinkproject im Bereich der Bereitstellung digitaler Assets", erklärte Maxime Laugier, CRO von Thinkproject. „Acwa nutzt unsere Plattform nicht nur, weil sie maßgeschneiderte Daten und Analysen bereitstellt, sondern auch, um sein Wachstum zu beschleunigen und seine digitale Transformation voranzutreiben – etwas, wofür wir besonders gut qualifiziert sind."

    Die millionenschwere, auf zehn Jahre angelegte Partnerschaft unterstützt die globale Digitalisierungsstrategie von Acwa und spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, weiterhin eine führende Rolle bei der Bereitstellung wichtiger Infrastruktur in großem Maßstab in Saudi-Arabien, dem Nahen Osten und internationalen Märkten wie Zentralasien, Afrika, Südostasien und China einzunehmen.

    Thinkproject

    Thinkproject ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Verwaltung von Bauprojekten und den Lebenszyklus von Bauwerken für die Bereiche Ingenieurwesen, Bauwesen und Anlagenbetrieb. Das Unternehmen verfügt über fundierte Fachkenntnisse im Informationsmanagement für die Bereiche Hochbau, Infrastruktur und Energie.

    Mit seiner Built Asset Lifecycle Platform ermöglicht Thinkproject seinen Kunden die Schaffung eines assetzentrierten Connected Data Ecosystems für ein effizientes Management über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Von der Planung und dem Betrieb bis hin zur Erneuerung und Renovierung werden alle Beteiligten durch einen nahtlosen, aktuellen und konsistenten Zugriff auf alle relevanten Informationen unterstützt. Benutzer können flexibel geeignete Lösungen auswählen und Plattform-Synergien nutzen, um Spitzenleistungen zu erzielen.

    Thinkproject hat seinen Hauptsitz in München und beschäftigt weltweit über 700 Mitarbeiter. Das Unternehmen unterstützt mehr als 750.000 Nutzer in 75.000 Bauprojekten bei über 3.250 Kunden in mehr als 60 Ländern.

