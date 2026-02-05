    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovem Group AktievorwärtsNachrichten zu Novem Group
    Novem Group Q3 2025/26: Stabiler Serienumsatz beeindruckt Anleger

    Trotz rückläufiger Umsätze und Ergebnisrückgang zeigt Novem im Geschäftsjahr 2025/26 Stärke: verbesserter Cashflow, sinkende Verschuldung und Fortschritte bei Nachhaltigkeit.

    Foto: Novem Car Interior Design GmbH
    • Novem Group S.A. erzielte im YTD 2025/26 einen Umsatz von €372,4 Millionen, was einem Rückgang von 7,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das angepasste EBIT betrug €22,2 Millionen, was einem Rückgang von 38,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Free Cash Flow stieg im dritten Quartal auf €21,3 Millionen, was eine Steigerung von über 100% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Der Serienumsatz blieb mit €108,1 Millionen stabil, während der Umsatz aus Vorserien (Tooling) um 39,2% auf €9,7 Millionen fiel.
    • Novem erreichte Klimaneutralität an seinen deutschen Standorten bis Ende 2025 und implementierte Kostensenkungsmaßnahmen zur Sicherung der Profitabilität.
    • Die Nettofinanzverschuldung sank auf €120,6 Millionen, was zu einer Verbesserung des Nettoverschuldungsgrads auf 1,8x Adj. EBITDA führte.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Novem Group ist am 05.02.2026.

    Der Kurs von Novem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,92 % im Plus.


    Novem Group

    -2,68 %
    -6,45 %
    +6,67 %
    +1,67 %
    -38,83 %
    -64,49 %
    -82,52 %
    ISIN:LU2356314745WKN:A3CSWZ





