    Deutliche Verluste in Südkorea

    • Aktienmärkte in Fernost geben am Donnerstag nach.
    • Südkoreanische Börse leidet unter Samsung und SK Hynix.
    • Enttäuschende Unternehmenszahlen belasten die Märkte.
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag wieder nachgegeben. Dabei ragte die südkoreanische Börse mit deutlichen Abgaben heraus.

    Der Markt litt unter den Verlusten der Schwergewichte Samsung und SK Hynix, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Die Abgaben bei den zuletzt sehr starken Papieren preisten ein, dass die durch Künstliche Intelligenz bewirkte Nachfrage im Halbleitersegment nicht unendlich sei, so Anlagestratege Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management.

    Zudem belastete die enttäuschte Reaktion der Märkte auf die Zahlen bzw. Ausblicke von Qualcomm und Arm Holdings. Auch die Signale von Alphabet waren nicht hilfreich. Damit kam die südkoreanische Börse nach der jüngsten Rekordjagd etwas zurück. Trotz des Rücksetzers liegt sie seit Jahresbeginn aber noch rund 20 Prozent im Plus.
    An den anderen Börsen der Region Asien-Pazifik waren die Bewegungen nicht ganz so deutlich. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab um weitere 0,88 Prozent auf 53.818,04 Punkte nach. Hier belasteten die Verluste des Technologieschwergewichts Softbank .

    Die australische Börse schloss sich dieser Entwicklung an. Der S&P/ASX 200 verlor 0,43 Prozent auf 8.889,22 Punkte. Marktstratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank verwies auf die historisch überdurchschnittlich hohe Bewertung.

    Auch an den chinesischen Märkten war Zurückhaltung angesagt. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen sank um 0,6 Prozent auf 4.670,42 Zähler, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong tendierte zuletzt wenig verändert./mf/mis

     

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 278,3 auf Tradegate (05. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,61 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 365,11USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 306,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +10,57 %/+44,53 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
