Plaid Technologies ernennt Dr. Ian Flint zum technischen Berater, um das Unternehmen bei der Kommerzialisierung von Graphen-Technologien zu unterstützen

Vancouver, British Columbia — 5. Februar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Dr. Ian Flint, PhD, P.Eng., von Graphene NanoWorks, zum technischen Berater bekannt zu geben. Er wird das Unternehmen bei seinen laufenden Bemühungen unterstützen, seine graphenbasierten Technologien zur Kommerzialisierung voranzutreiben.

Dr. Flint verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Prozessentwicklung, der Planung und Erprobung von Pilotanlagen sowie der Planung und dem Betrieb von Anlagen im industriellen Maßstab. Sein Hintergrund umfasst die Mineralverarbeitung, insbesondere Graphit, sowie mehr als 15 Jahre Erfahrung speziell im Bereich der Graphen-Technologien. Im Laufe seiner Karriere hat sich Dr. Flint auf die Integration neuer Technologien in praktische industrielle Verfahren und die Lösung komplexer betrieblicher Herausforderungen spezialisiert.

Dr. Flint begann seine Karriere zunächst für fünf Jahre in den Bereichen Mineralverarbeitung, Prozessentwicklung, Anlagenplanung, Nachrüstung, Geräteentwicklung und Betrieb, bevor er an der Dalhousie University Ingenieurwissenschaften lehrte. Nach seiner akademischen Laufbahn arbeitete er intensiv an Entwicklungsprojekten für Graphit und Graphen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Außerdem gründete er die beiden Technologie-Startups, Lab 4 und Zero Energy Water, die beide bereits erfolgreich auf dem Markt etabliert sind. Dr. Flint ist weiterhin als Berater für Zero Energy Water tätig, hat sich jedoch aus den aktiven Funktionen in diesen Unternehmen zurückgezogen.

In seiner neuen, beratenden Funktion wird Dr. Flint die technischen Entwicklungsprogramme von Plaid mit Schwerpunkt auf Prozessoptimierung, Scale-up-Readiness sowie dem Übergang von Labor- und Pilotarbeiten zur praktischen Anwendung und kommerziellen Produktion unterstützen.

„Plaid arbeitet an der Schnittstelle zwischen fortschrittlichen Materialien und realen industriellen Anwendungen, wo Graphen einen bedeutenden Mehrwert bieten kann“, sagte Dr. Ian Flint. „Ich freue mich darauf, das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Technologien über Scale-up bis hin zur Kommerzialisierung zu unterstützen und dabei meine Erfahrung in den Bereichen Prozessentwicklung, Anlagenplanung und Technologieintegration einzubringen.“