    New Earth Resources kündigt Pläne für geophysikalische Flugmessungen auf seinem Seltenerdmetallprojekt Red Wine an

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 5. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Planung einer Reihe von geophysikalischen Flugmessungen begonnen hat, die einen wichtigen Bestandteil des ersten Explorationsprogramms auf seinem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Red Wine (das „Projekt“) im Osten der Provinz Neufundland und Labrador darstellen.

     

    Die geplanten geophysikalischen Flugmessungen wurden mit effizienten Fluglinien im Abstand von 50 Metern (Abbildung 1) konzipiert, um sowohl Informationen zu geologischen Eigenschaften als auch zu Anomalien radioaktiver Elemente (U und Th) zu erfassen.

     

    Das Unternehmen beabsichtigt auch die Durchführung einer Magnetfeldvermessung, in deren Rahmen Informationen zu geologischen Eigenschaften wie strukturellen und lithologischen Merkmalen gesammelt werden sollen. Ergänzend dazu soll durch radiometrische Messungen eine mögliche Korrelation zwischen den Anomalien radioaktiver Elemente wie Uran und Thorium und der REE-Zielmineralisierung untersucht werden.

     

    Abbildung 1 – Südlicher Claim des Konzessionsgebiets Red Wine mit bedeutenden Bergbau- und Mineralvorkommen sowie den geplanten Fluglinien der geophysikalischen Flugmessungen

     

    „Dieses Explorationsprogramm verdeutlicht unser Engagement für den Ausbau des Projekts Red Wine durch einen methodischen, datengestützten Ansatz“, so Lawrence Hay, CEO von New Earth. „Auf der Grundlage historischer Daten wollen wir durch Einsatz moderner Verfahren das vollständige REE-Potenzial dieses vielversprechenden Bezirks erschließen.“

     

    Das Projekt

     

    Das Projekt erstreckt sich über rund 1.575 Hektar im Central Mineral Belt (CMB) von Labrador und ist vornehmlich von Lithologien des Red Wine Complex unterlagert, einschließlich peralkalischer vulkanischer, porphyrischer Gesteine sowie peralkalischer und alkalischer plutonischer Gesteine. Diese Formationen sind sehr aussichtsreich für eine REE-Mineralisierung und standen im Zentrum von auf REE, Zirkonium, Niob und Yttrium ausgerichteten Explorationsprogrammen, die in den vergangenen Jahrzehnten seit den 1970er-Jahren durchgeführt wurden.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



