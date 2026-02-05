RBC stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Geschäft mit Bildgebungstechnik und die Marge in der Präzisionsmedizin würden vom schwächeren Diagnostikbereich ausgebremst, schrieb Natalia Webster am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 42,98EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Natalia Webster

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



