RBC stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Geschäft mit Bildgebungstechnik und die Marge in der Präzisionsmedizin würden vom schwächeren Diagnostikbereich ausgebremst, schrieb Natalia Webster am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 42,98EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Natalia Webster
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
