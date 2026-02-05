Geschäfte mit Venezuelas großem Ölkonzern: Darum ist es so kompliziert

Ausländische Unternehmen sollen mit dem venezolanischen Staatsölkonzern PdVSA zusammenarbeiten , um den erhofften Investitionsboom von 100 Milliarden US-Dollar im venezolanischen Energiesektor anzukurbeln. Allerdings birgt dies ein rechtliches Minenfeld für Investoren, die den Zugang zu Venezuelas riesigen Ölvorkommen nur über PdVSA erschließen können.

Nachdem die Trump-Regierung noch während der ersten Amtszeit (2017 bis 2021) behauptete, Führungskräfte des staatlichen venezolanischen Ölkonzerns PdVSA hätten Milliarden von Dollar veruntreut und Firmenflugzeuge für den Kokainschmuggel missbraucht, will sie nun US-Unternehmen dazu bewegen, mit dem venezolanischen Riesen Geschäfte zu machen.

Oswaldo Felizzola, Leiter des Energiezentrums an der IESA Business School in Caracas sagte dazu: "Wenn ein Unternehmen in Venezuela Geschäfte machen will, muss es mit PdVSA sprechen." Das Land verfügt angeblich über die weltweit größten nachgewiesenen Rohölreserven und produzierte einst 3 Millionen Barrel pro Tag, womit es zu den größten Ölproduzenten der Welt zählte. Unter dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro sank die Produktion auf ihren Tiefststand von 300.000 Barrel pro Tag und liegt aktuell bei etwa 900.000 Barrel pro Tag.

Delcy Rodríguez, Maduros Vizepräsidentin und Interimspräsidentin des Landes sagte dazu: "Wir hoffen, dass diese Reform erhebliche internationale Investitionen anziehen wird. Wir müssen uns vom Land mit den größten Ölreserven der Welt zu einem bedeutenden Ölproduzenten entwickeln." Die Hoffnung für Venezuela und die Trump-Administration besteht darin, dass Venezuelas neues Modell und weitere Reformen für Investoren attraktiv sind.

Francisco Monaldi, ein Venezolaner, der das Energieprogramm für Lateinamerika am Baker Institute for Public Policy der Rice University leitet, sagte: "PdVSA wird sich von einer strengen staatlichen Kontrolle der Ölressourcen abwenden und stattdessen eher zu einem Verwalter der Verträge Venezuelas mit Investoren werden."

PdVSA besitzt weiterhin Ölfelder, Raffinerien und Tankstellen. Nach der neuen Gesetzgebung können Unternehmen in Venezuela in Form eines Joint Ventures mit PdVSA tätig werden. Das Staatsunternehmen behält die Mehrheitskontrolle, die Behörden können jedoch im Einzelfall die Betriebsführung an private Unternehmen übertragen. Dies entspricht beispielsweise dem Vertrag, den PdVSA derzeit mit Chevron hat.

Eine Alternative für Unternehmen zur Förderung von venezolanischem Rohöl besteht darin, einen Dienstleistungsvertrag mit PdVSA abzuschließen, der es ihnen ermöglichen würde, staatliche Ölfelder zu betreiben, wobei sie jedoch Kosten und Risiken übernehmen. Das US-Finanzministerium hat amerikanischen Unternehmen noch keine Genehmigung zur Ölförderung erteilt, doch es wird erwartet, dass US-Behörden die bestehenden Beschränkungen und Sanktionen schrittweise lockern werden, um Energieunternehmen anzulocken.

Laut einer mit dem Vorhaben vertrauten Person könnte eine allgemeine Lizenz zur Ölförderung bereits diese Woche erteilt werden. Für PdVSA ist dieser Wandel ein dramatischer für ein Unternehmen, das vor 50 Jahren während der Verstaatlichung der Ölindustrie in Venezuela gegründet wurde und Gründungsmitglied der Organisation erdölexportierender Länder ist.

PdVSA galt als eines der effizientesten staatlichen Ölunternehmen der Welt und war an Raffinerien in ganz Europa sowie in den USA beteiligt, wo es über seine Tochtergesellschaft Citgo Tankstellen betrieb. Um diese wichtige Einnahmequelle des Staates zu schützen, vermieden Politiker jegliche Einmischung in die Angelegenheiten von PdVSA, das von hochqualifizierten Ingenieuren und anderen Fachkräften geleitet wurde.

Das änderte sich unter Chávez, der PdVSA nach seinem Amtsantritt 1999 zu einem Instrument seiner linken Bewegung umwandelte. Er besetzte Führungspositionen mit politischen Gefolgsleuten, änderte schließlich die Farbe des Firmenlogos von Blau in sozialistisches Rot und investierte die Unternehmenseinnahmen in Wohnraum, Haushaltsgeräte und Lebensmittel für Bedürftige. PdVSA exportierte stark subventioniertes Öl nach Kuba und in andere karibische Staaten und übte so Einfluss im Ausland aus.

Als die Arbeiter von PdVSA Ende 2002 streikten, um Chávez zum Rücktritt zu zwingen, entließ er rund 19.000 Angestellte, etwa die Hälfte der Belegschaft. Der Verlust erfahrener Geologen, Ingenieure und Techniker trug zu einem jahrelangen Niedergang in einem Land bei, das einst zu den größten Exporteuren der Welt gehört hatte. Laut venezolanischen Wirtschaftsexperten ist PdVSA praktisch bankrott, mit Auslandsschulden in Höhe von rund 60 Milliarden US-Dollar und wenig Hoffnung, die Produktion aus eigener Kraft steigern zu können.

Dem Unternehmen fehlt es an Kapital für Investitionen und Instandhaltung der Ölfelder. Verlassene Bohrlöcher sind in der Sonne verrostet. Misswirtschaft, grassierende Korruption und US-Sanktionen ließen die Ölproduktion einbrechen. Nieves Ribullen, eine ehemalige Mitarbeiterin von PdVSA, erinnerte sich daran, 2008 den zunehmenden Verfall von Rohrleitungen und anderer Infrastruktur in der Raffinerie des Unternehmens in Amuay bemerkt zu haben. Vier Jahre später starben dort bei einer Explosion über 40 Menschen. Die Behörden sprachen von Sabotage, ohne dafür Beweise vorzulegen. Experten der Ölindustrie hielten unzureichende Wartung für die wahrscheinlichste Ursache.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 153,4EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.

Vorsicht, geheim! Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!