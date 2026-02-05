    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    Rational Aktie steigt zweistellig. Was steckt dahinter? - 05.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Rational Aktie bisher um +11,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rational Aktie.

    Foto: Rational AG

    Rational AG ist führend in der Entwicklung von Kombidämpfern und VarioCookingCentern für Profiküchen, mit starker globaler Präsenz und einem Marktanteil von über 50%. Hauptkonkurrenten sind Electrolux und MKN. Rational überzeugt durch innovative Technologie, Benutzerfreundlichkeit und exzellenten Kundenservice.

    Rational aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Rational Aktie. Mit einer Performance von +11,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rational Aktie. Nach einem Plus von +0,60 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 740,75. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Rational Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +23,78 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rational Aktie damit um +16,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,93 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rational auf +16,93 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

    Rational Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,53 %
    1 Monat +16,93 %
    3 Monate +23,78 %
    1 Jahr -20,83 %

    Informationen zur Rational Aktie

    Es gibt 11 Mio. Rational Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,64 Mrd.EUR € wert.

    Dax ohne Schwung - Berichtssaison, KI, Edelmetalle


    Am deutschen Aktienmarkt bleibt der Dax am Donnerstag wohl weiter auf Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.629 Punkte. …

    Anleger in Wartestellung - Alphabet mit Investitionen im Blickfeld


    Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst mit wenig Bewegung gerechnet. Anleger gehen abwartend in den Tag, während die Lage an den Metallmärkten angespannt bleibt. Nach einer Dax-Erholung am Montag war aktienseitig in den vergangenen …

    Rational AG: Vorläufige Zahlen mit 8 % währungsbereinigtem Wachstum 2025


    Rational setzt 2025 neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starke Margen und dynamisches Wachstum in Europa und Nordamerika untermauern die robuste Ausgangslage für die kommenden Jahre.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von GEA Group und Co.

    GEA Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,53 %.

    Rational Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rational Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rational Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rational

    +9,24 %
    +16,30 %
    +16,92 %
    +23,64 %
    -18,85 %
    +5,38 %
    -17,31 %
    +62,29 %
    +1.764,10 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080



