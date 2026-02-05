    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen
    HEIDELBERG steigert nach neun Monaten im GJ 2025/2026 die Profitabilität deutlich - strategische Neuausrichtung im Plan (FOTO)

    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG
    Heidelberg (ots) -

    - Umsatz nach neun Monaten mit rund 6,1 Prozent über Vorjahreswert
    - Bereinigtes EBITDA gegenüber Vorjahr deutlich verbessert; Effizienzmaßnahmen
    mit spürbaren Effekten
    - Auftragseingang erwartungsgemäß unter Vorjahr durch Entfall drupa-Effekt sowie
    aufgrund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
    - Erfolgreiche Positionierung in Sicherheits-, Verteidigungs- und
    Energietechnologien
    - Jahresprognose trotz anspruchsvollem Umfeld bestätigt

    Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) liegt nach neun Monaten im
    Geschäftsjahr 2025/2026 (1. April bis 31. Dezember 2025) im Rahmen der
    Erwartungen und hat ihre Profitabilität stark gesteigert. Zudem treibt das
    Unternehmen seine strategische Transformation in neue, wachstumsstarke
    Geschäftsfelder weiterhin konsequent voran.Nach drei Quartalen stieg der Umsatz
    trotz anspruchsvollem Umfeld auf 1.602 Mio. EUR und lag damit rund 6,1 Prozent
    über dem Vorjahreswert von 1.509 Mio. EUR, obwohl negative Währungseffekte in
    Höhe von rund 44 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen waren.
    Positiv entwickelten sich in diesem Zeitraum vor allem die Region Europa sowie
    das Maschinengeschäft im Verpackungs- und Etikettendruck. Das dritte Quartal lag
    mit 617 Mio. EUR um rund 4 Prozent über dem Vorjahresquartal, somit konnte der
    Umsatz im bisherigen Geschäftsjahresverlauf von Quartal zu Quartal gesteigert
    werden.

    Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg nach neun Monaten signifikant
    auf 114 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: bereinigt 86 Mio. EUR), die bereinigte
    EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf 7,1 Prozent (Vorjahreszeitraum: 5,7
    Prozent). Die Umsetzung der im Zukunftsplan vorgesehenen Personal- und
    Effizienzmaßnahmen zeigt spürbare Effekte. So konnten die Produktions- und
    Gesamtfunktionskosten gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums verbessert
    werden. Die Personalkostenquote ging im Vergleich zu den ersten neun Monaten des
    Vorjahres auf 36 Prozent zurück (Vorjahreszeitraum bereinigt um Sondereinflüsse:
    39 Prozent). Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025/2026 erwartet das
    Unternehmen, dass die Personalkosten insgesamt unter dem Vorjahr liegen werden.

    Der Auftragseingang lag nach neun Monaten bei 1.628 Mio. EUR (Vorjahr: 1.823
    Mio. EUR) und damit - unter Berücksichtigung des drupa-bedingt sehr starken
    Vorjahres - im Rahmen der Erwartungen. Im Berichtszeitraum wirkten sich
    Wechselkurseffekte mit rund 46 Mio. EUR deutlich negativ aus. Der
    Auftragseingang im dritten Quartal betrug 517 Mio. EUR (Vorjahresquartal: 550
    Mio. EUR) Positiv entwickelte sich insbesondere der Auftragseingang im dritten
    Quartal in der Region Americas mit einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zum
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

