HEIDELBERG steigert nach neun Monaten im GJ 2025/2026 die Profitabilität deutlich - strategische Neuausrichtung im Plan (FOTO)
- Umsatz nach neun Monaten mit rund 6,1 Prozent über Vorjahreswert
- Bereinigtes EBITDA gegenüber Vorjahr deutlich verbessert; Effizienzmaßnahmen
mit spürbaren Effekten
- Auftragseingang erwartungsgemäß unter Vorjahr durch Entfall drupa-Effekt sowie
aufgrund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
- Erfolgreiche Positionierung in Sicherheits-, Verteidigungs- und
Energietechnologien
- Jahresprognose trotz anspruchsvollem Umfeld bestätigt
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) liegt nach neun Monaten im
Geschäftsjahr 2025/2026 (1. April bis 31. Dezember 2025) im Rahmen der
Erwartungen und hat ihre Profitabilität stark gesteigert. Zudem treibt das
Unternehmen seine strategische Transformation in neue, wachstumsstarke
Geschäftsfelder weiterhin konsequent voran.Nach drei Quartalen stieg der Umsatz
trotz anspruchsvollem Umfeld auf 1.602 Mio. EUR und lag damit rund 6,1 Prozent
über dem Vorjahreswert von 1.509 Mio. EUR, obwohl negative Währungseffekte in
Höhe von rund 44 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen waren.
Positiv entwickelten sich in diesem Zeitraum vor allem die Region Europa sowie
das Maschinengeschäft im Verpackungs- und Etikettendruck. Das dritte Quartal lag
mit 617 Mio. EUR um rund 4 Prozent über dem Vorjahresquartal, somit konnte der
Umsatz im bisherigen Geschäftsjahresverlauf von Quartal zu Quartal gesteigert
werden.
Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg nach neun Monaten signifikant
auf 114 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: bereinigt 86 Mio. EUR), die bereinigte
EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf 7,1 Prozent (Vorjahreszeitraum: 5,7
Prozent). Die Umsetzung der im Zukunftsplan vorgesehenen Personal- und
Effizienzmaßnahmen zeigt spürbare Effekte. So konnten die Produktions- und
Gesamtfunktionskosten gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums verbessert
werden. Die Personalkostenquote ging im Vergleich zu den ersten neun Monaten des
Vorjahres auf 36 Prozent zurück (Vorjahreszeitraum bereinigt um Sondereinflüsse:
39 Prozent). Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025/2026 erwartet das
Unternehmen, dass die Personalkosten insgesamt unter dem Vorjahr liegen werden.
Der Auftragseingang lag nach neun Monaten bei 1.628 Mio. EUR (Vorjahr: 1.823
Mio. EUR) und damit - unter Berücksichtigung des drupa-bedingt sehr starken
Vorjahres - im Rahmen der Erwartungen. Im Berichtszeitraum wirkten sich
Wechselkurseffekte mit rund 46 Mio. EUR deutlich negativ aus. Der
Auftragseingang im dritten Quartal betrug 517 Mio. EUR (Vorjahresquartal: 550
Mio. EUR) Positiv entwickelte sich insbesondere der Auftragseingang im dritten
Quartal in der Region Americas mit einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zum
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,96 % und einem Kurs von 1,664 auf Tradegate (05. Februar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -15,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 499,35 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von +19,05 %/+19,05 % bedeutet.
Heidelberger Druckmaschinen : Verteidigungsstaatssekretär Dr. Nils Schmid besuchte HEIDELBERG
Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Finanzierung steht,
Bin mal eingestiegen, macht für mich alles einen Sinn.
Grüße
.na ja, habe mir mal 2000 Stck gekauft, mal sehn..wenn bis Mitte Februar nichts gelaufen ist wird wieder verkauft. Allen Investierten viel Glück.