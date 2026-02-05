HEIDELBERG steigert nach neun Monaten im GJ 2025/2026 die Profitabilität deutlich - strategische Neuausrichtung im Plan (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,96 % und einem Kurs von 1,664 auf Tradegate (05. Februar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -15,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,67 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 499,35 Mio.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von +19,05 %/+19,05 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Umsatz nach neun Monaten mit rund 6,1 Prozent über Vorjahreswert- Bereinigtes EBITDA gegenüber Vorjahr deutlich verbessert; Effizienzmaßnahmenmit spürbaren Effekten- Auftragseingang erwartungsgemäß unter Vorjahr durch Entfall drupa-Effekt sowieaufgrund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen- Erfolgreiche Positionierung in Sicherheits-, Verteidigungs- undEnergietechnologien- Jahresprognose trotz anspruchsvollem Umfeld bestätigtDie Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) liegt nach neun Monaten imGeschäftsjahr 2025/2026 (1. April bis 31. Dezember 2025) im Rahmen derErwartungen und hat ihre Profitabilität stark gesteigert. Zudem treibt dasUnternehmen seine strategische Transformation in neue, wachstumsstarkeGeschäftsfelder weiterhin konsequent voran.Nach drei Quartalen stieg der Umsatztrotz anspruchsvollem Umfeld auf 1.602 Mio. EUR und lag damit rund 6,1 Prozentüber dem Vorjahreswert von 1.509 Mio. EUR, obwohl negative Währungseffekte inHöhe von rund 44 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen waren.Positiv entwickelten sich in diesem Zeitraum vor allem die Region Europa sowiedas Maschinengeschäft im Verpackungs- und Etikettendruck. Das dritte Quartal lagmit 617 Mio. EUR um rund 4 Prozent über dem Vorjahresquartal, somit konnte derUmsatz im bisherigen Geschäftsjahresverlauf von Quartal zu Quartal gesteigertwerden.Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg nach neun Monaten signifikantauf 114 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: bereinigt 86 Mio. EUR), die bereinigteEBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf 7,1 Prozent (Vorjahreszeitraum: 5,7Prozent). Die Umsetzung der im Zukunftsplan vorgesehenen Personal- undEffizienzmaßnahmen zeigt spürbare Effekte. So konnten die Produktions- undGesamtfunktionskosten gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums verbessertwerden. Die Personalkostenquote ging im Vergleich zu den ersten neun Monaten desVorjahres auf 36 Prozent zurück (Vorjahreszeitraum bereinigt um Sondereinflüsse:39 Prozent). Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025/2026 erwartet dasUnternehmen, dass die Personalkosten insgesamt unter dem Vorjahr liegen werden.Der Auftragseingang lag nach neun Monaten bei 1.628 Mio. EUR (Vorjahr: 1.823Mio. EUR) und damit - unter Berücksichtigung des drupa-bedingt sehr starkenVorjahres - im Rahmen der Erwartungen. Im Berichtszeitraum wirkten sichWechselkurseffekte mit rund 46 Mio. EUR deutlich negativ aus. DerAuftragseingang im dritten Quartal betrug 517 Mio. EUR (Vorjahresquartal: 550Mio. EUR) Positiv entwickelte sich insbesondere der Auftragseingang im drittenQuartal in der Region Americas mit einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zum