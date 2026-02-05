Dax startet vor EZB-Entscheid mit leichten Gewinnen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.620 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Börse, Zalando und SAP, am Ende Rheinmetall, Eon und die Hannover Rück.



Eines der Themen des Tages ist der Zinsentscheid der EZB. Der Großteil der Experten geht davon aus, dass die europäische Notenbank die Zinspause fortsetzen wird.





