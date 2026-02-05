Vodafone enttäuscht mit Umsatz - Deutschland-Geschäft mit leichtem Wachstum
- Vodafone steigert Umsatz und Gewinn im Q3 2025/26.
- Wachstum in Afrika und Übernahme von Three profitieren.
- Aktie fiel um fast 7% trotz positiver Geschäftszahlen.
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat im dritten Geschäftsquartal 2025/26 Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei vom weiteren Wachstum in Afrika und der Übernahme des britischen Mobilfunkanbieters Three sowie von Telekom Romania. Gegenwind kam von Währungseffekten. Am Markt hatten Experten sich allerdings mehr ausgerechnet, die Aktie fiel in London nach dem Start um fast sieben Prozent.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres um 6,5 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel mit etwas mehr gerechnet. Der Service-Umsatz stieg um 7,3 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen, wuchs der Service-Umsatz um 5,4 Prozent. Analysten hatten hier mehr erwartet. Im wichtigen Geschäft in Deutschland wurde erneut ein moderates Wachstum beim Service-Umsatz um 0,7 Prozent erzielt.
Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und nach Leasingkosten (EbitdaAL) stieg organisch um 2,3 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management um Konzernchefin Margherita Della Valle weiterhin ein bereinigtes operatives Ergebnis am oberen Ende der ausgegebenen Spanne von 11,3 bis 11,6 Milliarden Euro./err/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,21 % und einem Kurs von 1,255 auf Tradegate (05. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +9,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 29,32 Mrd..
Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0462. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,5000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 150,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+11.900,00 % bedeutet.
Community Beiträge zu Vodafone Group - A1XA83 - GB00BH4HKS39
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vodafone Group eingestellt.
Waren das noch Zeiten, wo es Vodafone noch unter 1€ gab und keiner sie so richtig wollte.....Da hab ich aber 🍀🍀 Glück gehabt...😎
ein Vorgeschmack
Ich würde nicht ausschießen, dass VF Hutchison später sogar mit eigenen zurückgekauften Shares den UK Anteil abkauft und damit Großaktionär von VF würde. VF würde dann bis dahin von den eigenen steigenden Kursen profitieren und das Ganze würde den Cash von VF nicht strapazieren. Immer vorausgesetzt, das Hutchison da mitzieht.